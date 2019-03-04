Пенсионерка Ротару вернулась на сцену после страшной болезни

71-летняя артистка дала знать о себе после долгого перерыва. София Ротару выступила в Германии.

Артистка приняла участие в фестивале "Песня года" в Германии. Возвращение на сцену после серьезных проблем со здоровьем стало подарком для поклонников Софии Ротару в этой стране.

Грандиозный концерт состоялся в минувшие выходные в Дюссельдорфе. Ведущими традиционно стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Помимо российских звезд эстрады (Лолита Милявская, группа "Дискотека "Авария", Диана Арбенина, Николай Басков и другие) на сцену вышли их украинские коллеги Верка Сердючка, Таисия Повалий, Alexeev и София Ротару, пишет "Экспресс-газета".

Гости отметили, что певица выглядит прекрасно. Зал тепло встретил Софию Ротару. В свою очередь та подходила к поклонникам и, поднимая с мест, приглашала танцевать. Планирует ли певица выступать в России, пока не известно.

Напомним, что в прошлом году Софии Ротару стало плохо на корпоративе, у нее диагностировали гипертонический криз. После этого у звезды начались проблемы с памятью – она перестала узнавать собственных помощников. Врачи предположили, что артистка перенесла на ногах множество сердечных приступов.

В конце 2018 года стало известно о том, что София Ротару отказалась от выступлений в России. Причинами стали политические соображения и не до конца восстановившееся здоровье.