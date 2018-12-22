"Сводит концы с концами": Ротару нашла благодетелей за рубежом

Украинским и российским поклонникам Софии Ротару не удастся насладиться свежим выступлением любимицы. Артистка стала не по карману даже состоятельным фанатам.

Как выяснилось, запросы Софии Михайловны в этом году заметно выросли. К примеру, в декабре стоимость ее выступления составляет 100 тысяч евро.

Однако, если вы захотите пригласить вокалистку на новогодний корпоратив, то можете смело умножать вышеназванную сумму на два. В праздники концерт Ротару обойдется в 200 тысяч евро.

К слову, поклонников, которые готовы так сильно раскошелиться, на Украине не нашлось. Даже для состоятельных граждан Незалежной эта сумма оказалась "неподъемной".

Невозможность подзаработать на родине артистка компенсирует в Казахстане. В Новый год она будет работать там.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян был очень удивлен, узнав, где именно будет гастролировать София Михайловна. Общественник заметил, что есть еще благодетели на этой планете.

"София Ротару попала в интересную ситуацию. В Россию она ехать отказывается, даже несмотря на то, что ее более молодые коллеги Лобода и Лорак это делают. Да и Украине она со своим ценником, как оказалось, не нужна. Ну, кто в здравом уме сейчас заплатит за ее новогоднее выступление 200 000 евро? Патовая ситуация, вместо приличных заработков мог получиться простой в самый разгар "новогодней жатвы". Но на помощь вдруг неожиданно приходят из Казахстана. Вот оказывается, где собрались самые богатые люди из всего бывшего СССР, которые до сих пор готовы платить за престарелую диву сотни тысяч евро. Ну, слава богу, хоть кто-то помог знаменитой пенсионерке свести концы с концами", – сообщил Вадим Манукян "Дни.ру".