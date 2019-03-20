70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
В честь своего 70-летия Валерий Леонтьев закатил грандиозный концерт в Санкт-Петербурге. Певец полон энергии: много гастролирует и даже, по сообщениям некоторых СМИ, задумался о потомстве. Говорят, он ищет суррогатную мать.
"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", – рассказал репортерам бывший помощник певца Александр Богданович.
Журналисты связались со звездой, чтобы узнать подробности из первых рук. Однако артист дал понять, что информация не соответствует действительности. "Это неправда! Брехня!" – цитирует Валерия Леонтьева 78.ru.
С круглой датой популярного певца поздравили многие коллеги. Не осталась в стороне и Алла Пугачева. На своей официальной странице в соцсети Instagram Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена с именинником, и написала: "С днем рождения! Живи долго и счастливо!"
Ее бывший муж Филипп Киркоров оказался куда разговорчивее. Он посвятил Валерию Леонтьеву пространный пост: "С ЮБИЛЕЕМ, ВЕЛИКИЙ АРТИСТ, ДОРОГОЙ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ @valera_leontiev❗❗👏С Днем Рождения , ДРУГ, УЧИТЕЛЬ, ГУРУ, МАСТЕР, ВИРТУОЗ, МУЗЫКАНТ, АКТЕР, ШОУМЕН И ВСЕГДА ИСТИННЫЙ И НАСТОЯЩИЙ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОРОЛЬ СЦЕНЫ!! НЕИЗМЕННЫХ АНШЛАГОВ И ХИТОВ!! Долгих лет, здоровья и Спасибо за возможность жить и творить с Вами в одно время!!! Ф.К. (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"
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