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"Меня предавали анафеме": Леонтьеву запретили петь

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Российский артист признался, что в прошлом ему запрещали выступать на сцене, а песни отказывались играть на радио. Накануне юбилея Валерий Леонтьев дал откровенное интервью.
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Артист рассказал, что в 1980-е годы он переживал непростой период. По словам звезды, в то время его не просто долго не пускали на большую сцену, а буквально предавали "анафеме". К счастью, у него были сторонники, которые помогали ему пробиться в радиоэфиры. "Сломать это очень помогли Давид Тухманов со своей женой Таней, которые истово бились за меня, Джульетта Максимова, которая выбивала мне эфиры на радио", – перечислил он.

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Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Сам Валерий Леонтьев до сих пор не понимает, почему ему запрещали выступать на публике. Вполне вероятно, что членам партии могли не понравиться его экстравагантные костюмы и необычное поведение на сцене. Однако несмотря на все трудности артист продолжал заниматься музыкой. 

В разговоре с журналистами он также вспомнил еще один неприятный эпизод. Вместе с композитором Александром Морозовым певец работал над альбомом, который хотели назвать "Птица в клетке" – в честь главной композиции на пластинке. Но звукозаписывающая студия "Мелодия" была против выпуска альбома с таким названием. "В какой такой клетке? И что это за птица? Уж не я ли в клетке?..", – вспоминает исполнитель.

Музыкантам предложили сменить название пластики на более прозаичное – "Голос птицы". Однако Валерий Леонтьев остался им недоволен. Спустя некоторое время звезда получила весьма скромный гонорар – всего 160 рублей, хотя альбом снискал большую популярность у публики. "В каком-то году, "Мелодия" мне за альбом даже заплатила. Аж сто шестьдесят рублей за гигант. А сами продали 25 миллионов экземпляров…", – поделился он.

Автор: Полина Крылова18 марта 2019, 15:41
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