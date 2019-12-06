"Как не родная": мать Топалова обиделась на Тодоренко

Регина Тодоренко дала короткое интервью Дмитрию Шепелеву. Она рассказала об обиде свекрови.

Регина Тодоренко ответила на 50 вопросов Дмитрия Шепелева в его ютьюб-шоу "Мамки". Телеведущий пришел к коллеге в гости, где обычно проходят съемки ее передачи "Пятница с Региной". В ответ на вопрос о знакомстве с родителями Тодоренко рассказала о том, как на нее обиделась будущая свекровь.

"Это было после спектакля. Я познакомилась с мамой Влада, и она очень обиделась, что я не обняла ее. Я просто ее поцеловала и сказала: "Здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться!" А она обиделась на меня и говорит: "Ну, она даже не обняла меня, как не родная", – припомнила Регина Тодоренко.

Сейчас никаких обид нет. Мать Влада Топалова Татьяна Анатольевна нянчится с внуком, наравне с прочими бабушками и прабабушками. Кстати, накануне, 5 декабря, исполнился год сыну Регины и Влада Майклу.

Телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена кормящей грудью наследника. "#сДнемРождения всю нашу большую семью ) Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел 👼! Его зовут Майкл, Мишель, Миша 🐻..... Для меня это самое большое счастье – быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! ❤️ будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала в инстаграм-аккаунте Регина Тодоренко.