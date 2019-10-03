"Отморозилась капитально Настенька": голая Волочкова записала "пьяное" видео

Бывшая прима Большого театра провоцирует недоброжелателей. Анастасия Волочкова, наверное, в сотый раз снялась обнаженной в ледяной купели.

Балерина обожает попариться в баньке, а после этого окунаться в ледяную купель, которая установлена во дворе ее загородного дома. О своих купаниях танцовщица обязательно отчитывается в личном "Инстаграм". Анастасия Волочкова делает это так часто, что создается впечатление, что она не вылезает из холодной воды.

И вот сегодня, 3 октября, звезда вновь порадовала подписчиков. Она покрасовалась в бочке полностью обнаженной. Анастасия Волочкова прикрыла распаренные прелести банными вениками, в которые своими руками вплела желтые кленовые листья, по словам танцовщицы, для красоты.

Подписчики, приглядевшись к звезде, пришли к выводу, что она нетрезва. Анастасия Волочкова говорила как-то заторможено, с неоправданным восторгом.

"Пьяная вишня 🍒 в купели (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Настюша опять приняла на грудь", "А глазки то пьяненькие", "А вам не кажется, что у Насти язык заплетается? 🤔", "Все время слегка поддатая", "Отморозилась капитально Настенька", "Наська, дай бог тебе здоровья👆👍💐" "Не надо писать плохое про Анастаию🤪она просто с другой планеты..,😂", – писали подписчики Анастасии Волочковой.

Отметим, что видеозаписи, которые накануне вечером опубликовала в "Сторис" танцовщица, косвенно подтверждают, что она была навеселе. Артистка, сидя ночью на террасе у дома, снимала опустевший двор криво держа камеру. Внимание Анастасии Волочковой привлекли лающие у соседей собаки. Шумящих животных танцовщица сравнила с недоброжелателями, которые пишут про нее гадости. Причем говорила звезда странно: хихикая и делая большие паузы между словами.

"Вы знаете, мне очень многие люди напоминают этих… лающих песиков. Но эти песики хоть добрые и хорошие, вот эти лающие псы (смеется) – это конечно нечто. А вы знаете, куда я сейчас иду? Я, на самом деле, сейчас иду в русскую баню. Для меня нету разницы, в какое время дня идти, потому что это образ моей жизни. Сейчас мы посмотрим, что там с паром, температурка, чики-пуки", – говорила Анастасия Волочкова на видео.