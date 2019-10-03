Шалости полуголого Галкина в туалете попали на видео

Юморист удивил фолловеров коротким видео со своим участием. На кадрах обнажившийся до пояса Максим Галкин под мелодию группы ABBA показывает фокус с мобильным телефоном. Самое интересное, что местом съемки супруг Аллы Пугачевой выбрал уборную. Горячий ролик пришелся фанаткам шоумена по душе, сообщает "Экспресс газета". "Ну вы прям секс красавчик", "Максим, вы в отличной форме, ну и магия хороша", – отметили подписчики Максима Галкина.
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