Народ не пускают к гробу Марка Захарова

Уже с самого начала панихиды в театр прибыла целая толпа народу. Люди несли цветы, дабы почтить память любимого сценического деятеля, а очередь выстроилась с самой Малой Дмитровской. Многие поделились воспоминаниями о творчестве Захарова.
"Его звонок по телефону: "Я приглашаю вас в труппу”. Он изменил мою жизнь и подарил мне меня. Невозможно представить театр без него," – рассказала артистка Анна Якунина.
Из-за большого количества желающих проститься с режиссером охрана повысила меры безопасности. Изначально каждого пришедшего проверяли через рамки металлоискателей, однако в 10:45 стало известно, что поклонников знаменитости отказываются пускать к родным Захарова, сидящим у гроба.
"Зрителей не пускают к близким Марка Захарова, и некоторые из них на расстоянии, через крупную фигуру охранника, пытаются произнести слова благодарности и соболезнования," – передает газета "Московский комсомолец" в своей текстовой трансляции. Отметим, что церемония прощания завершится в 14:00.
Режиссер театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 86 лет. В конце жизни он страдал от продолжительной затяжной болезни. Официальной причиной медики назвали заболевание пневмонией. Напомним, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.
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