Питт в ярости от нового отца детей Джоли

Анджелина Джоли вместе с тремя детьми и личным охранником была замечена папарацци в продуктовом магазине. Кадры из жизни семьи попали в Сеть.

По данным источников, близких к окружению звездной пары, Брэд Питт хочет быть единственным отцом для своих наследников. Актер давно недолюбливает телохранителя Джоли за то, что он играет роль папы для его детей.

Увидев на снимках то, как охранник общается с его отпрысками, голливудский сердцеед пришел в ярость. "Брэд знает, что Анджелина имеет право нанимать охранника, который будет круглосуточно с ней и шестью детьми. Но ему очень неприятно осознавать, что другой мужчина играет для его наследников роль отца", – цитирует анонимный источник американское издание Woman`s Day.

В недавней статье о стоимости образа жизни детей звездной пары отмечалось, что у них есть до девяти телохранителей. У наследников Питта и Джоли также есть несколько водителей, нянь и преподавателей. А охранник, замеченный в недавней шопинг-поездке детей, с ними не находится круглосуточно, передает Gossip Cop.

�� Angelina Jolie avec ses enfants à Daiso Japan hier. pic.twitter.com/yyCaZyCpad — Angelina Jolie (@AngieJolieLive) 13 августа 2018 г.

Напомним, вот уже почти два года Анджелина Джоли и Брэд Питт делят своих шестерых детей. В начале июня суд разрешил актеру проводить больше времени с наследниками. В свою очередь Анджелина заявила, что Брэд не платил алименты с момента подачи заявления о разводе, но выяснилось, что это неправда.