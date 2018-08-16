Питт отбирает у Джоли самое дорогое

Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойти навстречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможность видеть детей через день.

Все лето звезды судятся за право главной опеки над детьми. Состоялось несколько заседаний. Вначале Фемида проверяла заявления Джоли о том, что Брэд алкоголик и в состоянии опьянения может быть очень агрессивным. В итоге суд постановил, что Питт не опасен для наследников и разрешил ему принимать участие в их воспитании.

Также было решено, что актриса позволит все еще мужу забрать детей на несколько недель к себе домой в Калифорнию. Причем отмечалось, что пока "выводок" гостит у отца, Анджелина имеет право звонить отпрыскам только раз в день.

Новые правила пришлись артистке не по вкусу, и на очередном слушании она заявила, что Брэд не платит алименты. Адвокатам актера удалось представить доказательства, что Джоли лжет: за последние 18 месяцев он погасил задолженность по счетам Анджелины и детей на сумму более миллиона долларов и отдал ей еще восемь миллионов на покупку дома. Однако Джоли сообщила, что эти деньги были даны ей в долг.

Отметим, что актриса не мешает Брэду Питту видеться с детьми, однако подговаривает их не общаться с ним. Об этом пишет Tmz со ссылкой на анонимные источники.



На днях прошло еще одно заседание. В ходе разбирательств было решено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникул – по 12 часов, сообщает The Blast.

Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта – 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное разбирательство длилось около двух лет, актеры пришли к новому договору об опеке. Актриса боится, что супруг заберет у нее самое дорогое – детей.