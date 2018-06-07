Абрамович с Жуковой неожиданно воссоединились

Роман Абрамович, лишившийся британской визы, ищет утешения в объятьях своей бывшей возлюбленной. Миллиардер и Дарья Жукова появились вместе на юбилее музея "Гараж" в Москве.

Дарья Жукова редко бывает в российской столице. Но на сей раз случай выпал исключительный: отмечается день рождения их общего с Романом Абрамовичем детища – музея "Гараж". Несмотря на слухи о разрыве отношений актрисы и бизнесмена, пара появилась на юбилее вместе и в весьма приподнятом настроении.

Поздравить с десятилетием музей "Гараж", который расположился в московском парке Горького, пришли многие звездные персоны. Как всегда неподражаема и элегантна была Ингеборга Дапкунайте. А Айдан Салахова пришла на вечер в компании красавца-сына Кайхана.

Главным звездным гостем вечера стал скандальный фотограф Юрген Теллер. В преддверии Чемпионата мира 2018 года он привез в столицу свою выставку, посвященную футболу. Столичные модницы Наталья Гольденберг и Алена Долецкая не упустили шанса лично познакомиться со звездой. Не отставали от них и другие гостьи – они отстаивали очередь, чтобы сфотографироваться с Юргеном. Некоторые предпочитали сниматься, лежа на ковре, пишет Woman.ru.

Публикация от Garage (@garagemca) 23 Май 2018 в 6:08 PDT

Что касается пары Абрамович-Жукова, то сейчас в свете активно обсуждают близкую дружбу олигарха и актрисы Пересильд, а также гадают, встречается ли галеристка с миллиардером Ниархосом.

Напомним, что после развода пара как-то уже появлялась вместе в российской столице. В сентябре прошлого года миллиардер и галеристка, расставшиеся после десяти лет совместной жизни, появились на светском мероприятии. Они охотно позировали на открытии выставки японского художника Такаси Мураками "Будет ласковый дождь" – которая также проходила в музее "Гараж".