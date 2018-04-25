Новорожденному сыну Кейт Миддлтон отрезали 10-сантиметровый конец
Пока общественность обсуждает будущее имя сына британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, журналисты спорят про странные обряды, связанные с рождением члена королевской семьи. "Королевскому ребенку были успешно удалены десятисантиметровый хвост и трехсантиметровый раздвоенный язык, и теперь он снова похож на человека", – заявил хирург Саймон Уильямс в интервью NewsT`hump. При этом, якобы, по старым традициям врач должен был сложить голову в наказание за то, что видел королевского ребенка в первородном виде но сегодня так никто не делает.
Считается, что с аномалией и пороком рождаются все члены августейшей фамилии, далее малыш сбрасывает чешую и становится человеком. Разумеется, это лишь предание и древнее суеверие. Оно появилось в древние времена, чтобы избавить будущего наследника трона от напастей.
Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 килограмма. Это уже третий ребенок королевской четы. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. Ранее британский принц говорил журналистам, что будет настаивать на имени Джек, но официального подтверждения пока не было. Имя малыша будет названо до конца недели
Также она заявляет, что родила ему дочь
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