Лиза Боярская отрезала себе нос

Внешность Елизаветы Боярской проанализировал пластический хирург. По его мнению, популярная актриса уменьшила нос и сделала его тоньше.

На днях Елизавета Боярская блеснула в свете. Популярная актриса появилась на церемонии вручения премии "Золотая маска", чем немедленно привлекла к себе внимание многочисленных журналистов. Причина в том, что артистка пришла на мероприятие в платье с весьма откровенным декольте, искусно уложенной прической и ярким макияжем.

В Сети многочисленные поклонники расхвалили Боярскую на все лады. Однако нашлись особо наблюдательные пользователи, кто высказал мнение, что актриса выглядит иначе, чем раньше. Журналисты уцепились за это и взяли комментарий у пластического хирурга. Специалист сравнил новые фото Елизаветы с ее старыми снимками.

"В целом очень гармоничное и красивое лицо. Если сравнивать снимки, заметно, что ушла горбинка, нос стал уже в кончике и спинке, немного короче", – высказал свое мнение эксперт для сайта "Комсомольская правда". Пластический хирург предположил, что Боярская сделала себе как минимум одну операцию – ринопластику. Это направление пластической хирургии помогает избавиться от дефектов носа.

А вот четко очерченные скулы, по мнению специалиста, оказались в распоряжении Боярской исключительно благодаря природе. "У Елизаветы только нос и сделан. Больше никаких следов пластики я не нашел", – заключил пластический хирург.