Кейт Миддлтон со схватками экстренно госпитализировали

Стало известно о том, что Кейт Миддлтон доставили в роддом. Совсем скоро супруга принца Уильяма подарит жизнь их третьему ребенку.

В распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма, сообщается о том, что беременную женщину экстренно доставили в роддом. Очевидно, что у Кейт началась родовая деятельность, которая, к слову, может продлиться до 12 часов.

"Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу Святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток", – сообщается в официальном заявлении. Кстати, именно в этой клинике у венценосных супругов появились на свет их старшие дети: в июле 2013 года – первенец Джордж, а спустя два года, в мае, – принцесса Шарлотта. Кого на сей раз ждут супруги, мальчика или девочку, неизвестно. Сами Кейт и Уильям предпочитают лишний раз не обсуждать беременность герцогини.

Напомним, последние недели беременности Кейт Миддлтон проводила в доме родителей – Майкла и Кэрол Миддлтон – в Баклбери, а затем в собственном особняке в Сандрингеме, в 185 километрах от Лондона.

Публикация от Kate Middleton (@katemiddletonfandom) 23 Апр 2018 в 12:53 PDT

Кейт Миддлтон и принц Уильям совсем скоро станут родителями в третий раз. Акушеры госпиталя Святой Марии были готовы встретить королевскую особу в любое время дня и ночи. В клинике освободили целое крыло для высокопоставленной гостьи. Говорят, этот роддом больше напоминает пятизвездочный отель, чем медицинское учреждение.