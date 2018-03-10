Навка показала Пескова в красных штанах
Татьяна Навка продолжает радовать подписчиков своей странице в Instagram трогательными фотографиями, демонстрирующими семейную идиллию в их с Дмитрием Песковым семье. На этот раз фигуристка запечатлела мужа, когда тот вез их дочь по дорожке на надувной "ватрушке".
"Картина "ПАПА" ❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок спортсменка. Кроме того, она сопроводила сообщение хэштегом #красныештаны😂, обратив внимание своих поклонников на эту яркую деталь наряда Дмитрия Пескова. Публика отсылку оценила. Красные штаны Дмитрия Пескова уже успели стать своеобразным мемом.
"Знаменитые красные штаны😂👏🔥👍", "Помним,помним про штаны,самоирония👌🏻", "Да и любимые красные штаны", "Красные штаны будут ассоциироваться теперь Песковым!👆🏻😝", "Эти штаны уже можно выставить на аукционе", "В любимых красных "комиссарских" штанах))))", – заметили комментаторы.
Напомним, всеобщее внимание оказалось приковано к красным штанам Дмитрия Пескова еще в 2016 году, когда пресс-секретаря президента России сфотографировали в них на автомойке. "Мы все живем простой человеческой жизнью. У меня был обычный вечер. Когда приходишь с работы где-нибудь после 12 ночи, иногда не спится. Жена в командировке. Поругался с ребенком за "двойку", не спится. Вот как в трениках был, сел в машину, поехал мыться", – объяснил он тогда свой внешний вид.
Последний Песков моды pic.twitter.com/K8taRxbPS4— Артём Нечаев (@ne4art) 19 февраля 2016 г.
После этого Дмитрий Песков в красных штанах уже появлялся на фотографиях на странице Татьяны Навки в Instagram. Пользователи Сети признались, что теперь им тоже хочется стать обладателями таких штанов.
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