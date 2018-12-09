Принц Гарри обвинил брата в попытке разрушить его брак с Меган Маркл

Ни проходи и дня, чтобы на суд общественности не были представлены новые, каждый раз все более скандальные, подробности непростых отношений внутри королевской семьи Великобритании. Рассказывают, что принцы Уильям и Гарри поссорились еще до того, как младший из них успел связать себя узами брака с бывшей актрисой Меган Маркл.

По словам друга королевской семьи, знакомого с происходящим между братьями и готовым поделиться этими знаниями с британскими таблоидами, принц Гарри обвиняет принца Уильяма в том, что тот попытался разрушить его отношения еще до того, как они толком начались. Произошло это уже после того, как Меган Маркл представили Королевскому двору.

После первого знакомства актриса уехала к себе домой в Канаду, а у братьев появилась возможность спокойно обсудить планы на будущее, передает издание Sunday Express. Именно тогда, как утверждают инсайдеры, и произошел конфликт, последствия которого ощущаются до сих пор. Якобы принц Уильям попытался обратить внимание своего брата на то, что они толком ничего не знают о его избраннице – ни ее прошлое, ни ее настоящие мотивы.

Поговаривают, что принц Уильям просто хотел показать Гарри, что свадьба члена королевской семьи – крайне ответственное занятие и общественное давление на него и на его избранницу будет непрекращающимся. Однако беседа вылилась в ссору, последствия которой ощущаются до сих пор.

По словам же других придворных, принц Гарри был не единственным, кто возражал против этого брака. О том, какая именно причина – отношения с отцом, американское происхождение, развод в прошлом или простое происхождение – подобной настороженности, остается только гадать.

Однако принц Гарри яростно встал на защиту своей избранницы. Это лучше всяких слов, уверены светские хроникеры, свидетельствует о его искренней любви к Меган Маркл.