Принц Гарри обвинил брата в попытке разрушить его брак с Меган Маркл

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Воскресенье 9 декабря
Лента новостей
11:50
Роскошная жизнь победительницы "Мисс Исландия" из Омска
23:04
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Людмилы Алексеевой
22:33
Россия и Турция выстраивают межпарламентский диалог
20:47
Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
19:29
Готовящаяся к грандиозному событию Волочкова показала роскошное тело
18:55
Самые "горячие" фото молодой невесты Роналду
18:21
Заявившую о сексуальных домогательствах Варлей обвинили в грязном пиаре
17:45
В Москве двое автолюбителей устроили драку прямо на МКАД
17:04
К беременной Порошиной внезапно заявился бывший муж
16:25
"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым
15:39
Кудрявцева хохотала над упавшим в ноги Меньшовым
15:18
Принц Уильям рушит семейное счастье Меган Маркл
15:00
Володин провел встречу с президентом Ирана
14:33
Звезда "Дома-2" о состоянии Серова: он прикован к инвалидному креслу
13:50
Категоричная Семенович публично отказалась от детей
13:30
"Единая Россия" выступает за здоровую нацию
13:15
Заявивший о разговорах с покойным Табаковым Машков рассказал о делах в подвале
13:05
Возраст не помеха: "ЕР" делает ставку на старшее поколение
12:45
Есть погибшие: во время жуткой давки на концерте пострадали десятки человек
12:35
"Единая Россия" проконтролирует утилизацию мусора и рекультивацию свалок
12:21
В Москве сообщили о задымлении на Киевском воклазе
11:47
Володин обвинил США в использовании террористов для организации цветных революций
11:30
Эрнст резко меняет формат "новогодних огоньков"
10:54
Трудолюбивую Бузову использовали для личной выгоды на шоу "Голос"
10:21
"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки
10:00
Молния убила 80 человек в летевшем над США "Боинге"
22:01
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление
21:58
Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма
21:54
Сафронов сообщил подробности свадьбы Волочковой
21:49
Брежнева заставляет работать завистливую Седакову
21:33
Уходящей на покой Меркель вставили нож в спину
21:29
Под Ульяновском нашли останки динозавтра
21:17
Объявлено место проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и известным боксером
21:13
Муж отказался навещать онкобольную звезду сериала "Саша + Маша"
21:10
Разин узнал о жестком наказании для Кокорина и Мамаева
21:02
В Ижевске таксист сбил двух пенсионеров
20:56
В Уфе пенсионерка притворилась мертвой и спаслась от убийства
20:41
В Волгограде лихач сбил подростка на пешеходном переходе
20:36
Найден метод похудения без тренировок
20:29
Топалов увез Тодоренко и новорожденного сына в неизвестном направлении
20:15
В Удмуртии автоугонщик напал на таксиста
19:59
В Татарстане рабочий упал в шахту лифта и умер
19:56
Тарасов высказался о рождении нового ребенка
19:34
В Свердловской области из-за пожара эвакуировали 86 человек
19:10
Примерившая лососевое платье звезда объявила номинантов "Золотого глобуса"
19:05
Туктамышева грозится "порвать" соперников после провала в Ванкувере
19:01
В Тюмени самосвал сбил восьмилетнего ребенка
18:26
Хитрец Лазарев нагло одурачил народ
18:19
Унижали и морили голодом: Дакота обнажила жуткую подноготную "Фабрики звезд"
17:54
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
17:53
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
17:37
В Омске швея похищала шубы клиентов
17:26
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
17:10
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина
17:06
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева
17:06
Есть погибший: под Астраханью перевернулась лодка с рыбаками
17:05
Украинцы набросились на предательницу Лорак
16:45
Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от гулянок
16:31
Молящий о помощи Авербух заявил о смертельном диагнозе
16:18
Отвергнутый любовник Бузовой сделал последнее заявление
16:11
В Москве пройдет премьера интерактивного спектакля "Иван-Царевич и Серый Волк"
16:09
"Я уже еле хожу": Варнава рассказала о своем состоянии
16:09
"Единая Россия" дает шанс начинающим политикам
16:03
Молодящаяся Энистон удивила брутальным нарядом
16:01
"Единая Россия" нацелена на диалог с народом
15:51
Вдова Кобзона пришла к запевшей на украинском Валерии
15:49
Зимнее обострение: Саакашвили атаковал Порошенко в наряде шута
15:48
Звезда 90-х вскрыла грязные методы Фадеева
15:37
Совет на выходные
15:32
В Петербурге учителей химии и физики осудили за создание нарколаборатории
15:26
Россиян хотят оставить без банковских карт
15:04
Порошенко после пьянки сделал странное заявление
14:57
Известная певица восхитила снимком в прозрачной одежде
14:51
Под Вологдой в аварии разбились четверо подростков
14:48
Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях
14:46
Буйный сосед обстрелял мужчину на севере Москвы
14:40
Доведенная до точки Семенович уехала из России
14:30
Россиянка плеснула кислотой в лицо священнику
14:27
Маленькая сосиска Корчевникова разочаровала Балуева
14:20
"Это позор": герой скандального сюжета Первого канала сделал заявление
14:17
Анархисты разгромили Афины (видео)
14:10
Звезда "Аншлага" потеряла близких при пожаре
14:08
В Башкирии "Газель" лоб в лоб столкнулась с легковушкой
14:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года
13:52
Что в голове у чайлдфри
13:50
Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки
13:50
Россия доставит задержанные американские корабли в Керчь
13:36
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
13:31
Украину назвали родиной самой страшной болезни Земли
13:31
В столице машина сбила трех человек
13:21
"Единая Россия" определилась с партийными ценностями
13:15
В центре Москвы обнаружили сотни трупов
13:10
В Петербурге ограбили известного певца
12:59
Розенбаум спас пассажирку прямо на борту самолета
12:59
Как прислуга миллионеров орудует на Рублевке
12:59
Народный артист о свадьбе с Анастасией Волочковой
12:52
Меган Маркл отправилась на тайную встречу
12:35
Известный политик прилюдно врезал вредителю Порошенко
12:14
Проверила прокуратура: Панина ждет наказание за дебош в самолете
12:09
Слуцкер посмеялась над изможденным Бондарчуком
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская после суда отказалась от гулянок
Народ молится за здоровье Лещенко
Мишулина обвинила Еремеева в пропаганде фашизма
"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки
"Алчные сволочи": Шукшина устроила разборки с затравленным Малаховым
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
Шоу-бизнес

Принц Гарри обвинил брата в попытке разрушить его брак с Меган Маркл

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Ни проходи и дня, чтобы на суд общественности не были представлены новые, каждый раз все более скандальные, подробности непростых отношений внутри королевской семьи Великобритании. Рассказывают, что принцы Уильям и Гарри поссорились еще до того, как младший из них успел связать себя узами брака с бывшей актрисой Меган Маркл.
прочитано 1374 раза

По словам друга королевской семьи, знакомого с происходящим между братьями и готовым поделиться этими знаниями с британскими таблоидами, принц Гарри обвиняет принца Уильяма в том, что тот попытался разрушить его отношения еще до того, как они толком начались. Произошло это уже после того, как Меган Маркл представили Королевскому двору.

ПО ТЕМЕ

Принц Уильям рушит семейное счастье Меган Маркл

Меган Маркл отправилась на тайную встречу

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

После первого знакомства актриса уехала к себе домой в Канаду, а у братьев появилась возможность спокойно обсудить планы на будущее, передает издание Sunday Express. Именно тогда, как утверждают инсайдеры, и произошел конфликт, последствия которого ощущаются до сих пор. Якобы принц Уильям попытался обратить внимание своего брата на то, что они толком ничего не знают о его избраннице – ни ее прошлое, ни ее настоящие мотивы.

Поговаривают, что принц Уильям просто хотел показать Гарри, что свадьба члена королевской семьи – крайне ответственное занятие и общественное давление на него и на его избранницу будет непрекращающимся. Однако беседа вылилась в ссору, последствия которой ощущаются до сих пор.

По словам же других придворных, принц Гарри был не единственным, кто возражал против этого брака. О том, какая именно причина – отношения с отцом, американское происхождение, развод в прошлом или простое происхождение – подобной настороженности, остается только гадать.

Однако принц Гарри яростно встал на защиту своей избранницы. Это лучше всяких слов, уверены светские хроникеры, свидетельствует о его искренней любви к Меган Маркл.

Автор: Геннадий Куприянов9 декабря 2018, 12:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

комментарии

Политика

Известный политик прилюдно врезал вредителю Порошенко
Украинские депутаты устроили мордобой в прямом эфире
Порошенко готовит новую провокацию у Крымского моста
В США заговорили о нападении на Россию после провокации Украины

Шоу-бизнес

Как символично: внезапная смерть добила сломленную Собчак
Готовящаяся к грандиозному событию Волочкова показала роскошное тело
Заявившую о сексуальных домогательствах Варлей обвинили в грязном пиаре
К беременной Порошиной внезапно заявился бывший муж

Проишествия

Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
Подробности инцидента с угрожавшим убить себя в Москве школьником
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Игра престолов": вышел тизер нового сезона (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"У нее климакс": вдова великого режиссера врезала Варлей за дерзкие нападки

Артистка сделала громкое заявление
Шоу-бизнес

Жена рвется к внезапно попавшему в больницу Лещенко

Сам артист утверждает, что с ним все нормально
Шоу-бизнес

Шнуров раскрыл причины поспешной свадьбы сразу после развода

Лидер группы "Ленинград", кажется, не спешит делиться подробностями личной жизни
Шоу-бизнес

"В гареме": Сидящий в СИЗО Мамаев признался жене в любви к другой

Супруга готова простить футболиста ради их детей

Гороскоп

Совет на выходные
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз
Грезящих о войне с Россией украинцев спустили с небес на землю
Бизнес-гороскоп на декабрь 2018 года

Фоторепортажи

Рудова поразила народ платьем с декольте до пупа
Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру
Смерть за два месяца: знаменитую модель съел рак
Что случилось с Навкой рядом с онкобольным Юдашкиным

Спорт

Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях
Любящая поспать Загитова провалила Гран-при
Российский биатлонист опозорился на Кубке мира
По стопам Медведевой: фигуристка сбежала из России

Регионы

Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
В аэропорту Крыма произошло ЧП
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru