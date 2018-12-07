Кейт Миддлтон ушла в отрыв без мужа
На прошлой неделе Кейт и Шарлотта побывали на генеральной репетиции "Щелкунчика" в Королевском театре Ковент-Гарден. Миддлтон выглядела стильно в черной кофте с высоким горлом и серой клетчатой юбке. Ее дочь примерила белое платье. Любопытно, что герцогиня не взяла с собой принцев Джорджа и Луи.
Супруга Уильяма очень любит театр и старается посещать все важные премьеры. Например, в прошлом году в декабре ее заметили на одном из представлений в лондонском театре. Тогда Кейт была беременна третьим ребенком.
Совсем скоро наступит Рождество, однако график герцогини не позволит ей расслабиться ни на минуту. Недавно Миддлтон устроила рождественскую встречу в Кенсингтонском дворце в честь служащих королевских Военно-воздушных сил, которые будут находиться на базе на острове Кипр во время праздничных каникул. Герцог и герцогиня Кембриджские познакомились с их семьями и помогли изготовить детям открытки и подарки для родных.
Во вторник Уильям и Кейт побывали на дипломатическом приеме в Букингемском дворце. Миддлтон прекрасно выглядела в любимой тиаре и сережках принцессы Дианы и серебристом платье от дизайнера Дженни Пэкхем.
В среду супруги отправились на Кипр, чтобы встретиться со служащими королевских Военно-воздушных сил, которые не смогут отметить праздник с близкими. Герцог и герцогиня передали им подарки, которые сделали родственники военных во время приема.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что Уильям и Кейт не проведут Рождество в Сандрингемском дворце вместе с британской королевой и другими членами семьи. Вероятно, они отметят торжество в английском графстве Беркшир вместе с семьей Миддлтон. Младший брат герцогини Джеймс сообщил, что для них Рождество – это праздник, который собирает всех членов семьи.
Мать Кейт подтвердила, что ее внуки могут отпраздновать 25 декабря с ними. "Мы не придерживаемся какого-то строгого расписания. Обычно мы проводим утро в церкви, затем идем на прогулку, после открываем часть подарков, остальную часть – вечером", – поделилась Кэрол в интервью The Sunday Telegraph. "На обед у нас копченый лосось и шампанское. Главный прием пищи – вечером, когда к нам присоединяются внуки. Но мы можем передвинуть его пораньше", – рассказала она.
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