"Дерево": принц Уильям прилюдно уколол Кейт Миддлтон

Принц Уильям поставил свою супругу Кейт Миддлтон в неловкое положение. Замечание мужа смутило герцогиню Кембриджскую.

Уильям и Кейт посетили авиабазу Акротири на Кипре. Королевская чета поздравила с наступающими праздниками британских военных, которые не попадут домой на Рождество.

Облаченные в штатское герцог и герцогиня заметно выделялись среди одетых в камуфляж бойцов. Во время общей фотосессии Уильям отметил, что его жена с бОльшим умом подошла к выбору наряда. "Моя жена замаскировалась под дерево", – с улыбкой заявил он.

После этого замечания Кейт зарделась, и с улыбкой отвела взгляд в сторону. Присутствующие отметили, что Миддлтон не ожидала такой колкости от любимого. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что на этой встрече герцогиня была сама на себя не похожа. Она была облачена в темно-синие брюки палаццо с черным ремнем, белый обтягивающий топ и оливковый жакет. Образ знаменитость дополнила клатчем в тон к пиджачку.

После того, как фото и видеоотчеты появились в прессе многие модницы отметили, что Кейт "украла" стиль Меган Маркл. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская решила таким образом опровергнуть слухи о вражде между ними.

К слову, недавно Кенсингтонский дворец, который обычно не реагирует на сплетни, обратился к общественности с заявлением. В официальном обращении опровергались домыслы о том, что Меган Маркл с супругом переезжает в резиденцию в Виндзоре, из-за натянутых отношений с Кейт Миддлтон. "Ничего подобного никогда не было", - отмечается в публикации.