Вскрылся жуткий скандал на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма не обошлась без скандалов. Герцогиня Кембриджская забыла одну важную вещь в главный день, чем оскорбила британскую королеву.

После восьми лет отношений Кейт и Уильям вступили в брак в апреле 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. За сказочной церемонией наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Но не все знают, что торжество прошло негладко. Невеста забыла важный пункт в королевском протоколе, чем оскорбила Елизавету II.

В документальном фильме, посвященном жизни членов королевской семьи, эксперт по британскому этикету Уильям Хенсон рассказал, что во время прохода к алтарю будущая герцогиня Кембриджская должна была сделать реверанс, чтобы поприветствовать королеву, но забыла об этом. "Невеста должна поклониться королеве, когда проходит рядом с ней, и Кэтрин Миддлтон забыла это сделать", – сообщил он. Однако невесте удалось исправить ситуацию, когда она шла обратно.

Выполнение королевского протокола является обязательным на свадьбе. "Протокол очень важен. Там указаны время и порядок прибытия гостей. Невеста приезжает последней, но самым последним гостем всегда оказывается королева", – уточнил эксперт.

Что касается Меган Маркл, то она не повторила ошибку своей предшественницы во время церемонии бракосочетания с принцем Гарри. Бывшая актриса сделала реверанс в сторону Елизаветы II, перед тем как пройти к жениху.

На свадьбе в 2011 году была нарушена еще одна традиция. Принц Уильям попросил своего младшего брата быть свидетелем, хотя традиционно у королевских женихов бывают только помощники. Гарри отблагодарил его на своей церемонии в 2018 году.

В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой", выпущенной в 2012 году, сообщается, что за три года до помолвки Миддлтон пришлось уйти с работы в модном доме – "нужно было время, чтобы подумать над отношениями с Уильямом". Причиной стали слухи о том, что принц "предпочел пойти в клуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже "флиртовал и танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.

Несмотря на трудности, влюбленные решили остаться вместе и узаконить отношения. В 2010 году они объявили о помолвке. Спустя год состоялась официальная церемония в Вестминстерском аббатстве. Супруги уже вместе семь лет, они воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в британских СМИ появились слухи о том, что герцогиня ожидает еще одного ребенка.