Позор королевской семьи: Кейт Миддлтон поймали на воровстве

Раздор с Меган Маркл не помешал Кейт Миддлтон позаимствовать кое-что у герцогини Сассекской. Герцогиня Кембриджская "украла", по мнению издания Daily Mail, у Меган ее стиль. Что это – шаг к примирению или объявление войны? – задаются вопросом журналисты.

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