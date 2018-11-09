Обвисшие подмышки Кейт Миддлтон вызвали оторопь
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили ежегодную церемонию награждения Тusk Conservation Awards. Мероприятие прошло в лондонском Банкетинг-хаус. Принц Уильям был в традиционном черном смокинге, его супруга - в длинном платье цвета морской волны с кружевными вставками. Светская хроника назвала пару главными звездами вечера.
Напомним, что Кейт Миддлтон весной прошлого года третий раз стала мамой – родился сын Луи. Герцогине и тогда удалось поразить публику: она появилась на людях всего через семь часов после родов и при этом отлично выглядела.
Однако на этом Кейт не остановилась – герцогиня решила сбросить лишний вес. Супруга принца Уильяма до сих пор придерживается довольно строгой диеты. Миддлтон ради стройной фигуры отказалась от всей вредной пищи, пьет овощные смузи, ест много овощей и ягод, пишет Teleprogramma.pro.
Кроме того, герцогиня Кембриджская каждый день занимается спортом. Она выполняет различные комплексы упражнений и вместе со старшими детьми посещает бассейн.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появился секретный снимок третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Наблюдательные поклонники увидели принца Луи, когда герцог и герцогиня с малышом покидали вертолет.
У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Известно, что родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.
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