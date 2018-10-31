Сексуальная Кейт Миддлтон ошеломила народ неприличной позой

Пока Меган Маркл набирает лишние килограммы из-за беременности, ее товарка Кейт Миддлтон, недавно "отстрелявшаяся" третьим ребенком, демонстрирует идеальную фигуру. Супруга принца Уильяма произвела фурор своим обтягивающим нарядом.

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили центр Coach Core в графстве Эссекс. Эта организация помогает молодым людям построить тренерскую карьеру в спорте и популяризирует его в молодежной среде.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с учениками и выпускниками специальных курсов. Кейт Миддлтон взяла ракетку в руки и показала свое умение играть. Для появления в спортивном зале герцогиня выбрала обтягивающую черную кофту и в тон брюки. Завершали образ ботинки на небольшом каблуке и распущенные волосы.

Венценосные супруги приняли участие в нескольких играх, причем их партнерами оказались люди с ограниченными возможностями. Однако, судя по многочисленным фотографиям и видео, все получили огромное удовольствие.

В Сети поклонники особое внимание уделили внешности Кейт Миддлтон, которая буквально сияла улыбкой. Многие интернет-пользователи сочли ее невероятно сексуальной. "Ого! Вот это Кейт!", "Красотка!", "Кэтрин! Красавица!", "Ничего себе фигура у Кейт. И это после третьих родов!", "Кейт шикарно выглядит! Для мамы троих детей просто шикардос!!!" – рассыпались в комплиментах восхищенные поклонники.

Однако особо наблюдательные фанаты нашли даже в идеальной Кейт Миддлтон изъян. Дескать, герцогиня выглядела вульгарно, когда сидела на стуле с раздвинутыми ногами. "Чет странная поза... Не для герцогини...", "Вау! Ничего себе Кейт сидит) провокационно))", "Представительница королевской семьи не должна так сидеть на стуле. Где манеры?" – возмутились блюстители морали.