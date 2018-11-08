Кейт Миддлтон и принц Уильям придумали трюк для папарацци

Герцог и герцогиня Кембриджские очень часто становятся объектом повышенного внимания со стороны прессы. Однако супруги не всегда рады этому – они даже придумали специальный трюк, чтобы помешать назойливым фотографам сделать хороший снимок.

Один из королевских корреспондентов рассказал, что дети принца Чарльза всегда внимательно следят за информацией, которую о них публикуют. Отношение к прессе у них довольно формальное, его можно описать фразой "Спасибо Вам. Следующий". Принц Уильям и Кейт Миддлтон иногда специально портят снимки папарацци – они намеренно не смотрят в одну точку, когда их фотографируют.

Совершенно иначе к прессе относятся принц Чарльз и его жена Камилла. Наследник британского престола всегда с энтузиазмом принимает корреспондентов. Что касается герцогини Корнуольской, она даже "знает все имена фотографов". "Она как будто создает ощущение общности, внушает нам, что мы все участвуем в одном важном деле. Камилла всегда найдет минуту, чтобы посмотреть прямо в камеру", – поделился королевский репортер.

Ранее в Сети появился секретный снимок третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Чарльза. Наблюдательные поклонники увидели принца Луи, когда герцог и герцогиня с малышом покидали вертолет. Мальчик появился на свет 23 апреля 2018 года.

У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Известно, что родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.