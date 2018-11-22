Неожиданный поворот в скандальном разводе Питта и Джоли
Когда супруги приняли решение расстаться, они обратились за помощью к отставному судье Джону Оудеркирку. Именно он провел обряд бракосочетания Джоли и Питта 23 августа 2014 года в присутствии их детей в особняке во Франции.
Судья настоял на том, чтобы Анджелина позволила Брэду чаще видеться с детьми – в противном случае она могла потерять полную опеку. С тех пор актриса стала с подозрением относиться Оудеркирку и была расстроена, узнав, что он и дальше будет работать над их делом. Тем не менее судья всегда поступал справедливо по отношению к актерам, передает RadarOnline.com.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что вопрос об опеке будет решен уже в ближайшее время. Звезды подпишут соглашение, которое поставит точку в борьбе за опеку над шестью детьми. "Сейчас они работают над условиями соглашения", – поделился источник, близкий к голливудской паре. Он добавил, что все может поменяться, потому что пока "нет никаких письменных доказательств". Джоли и Питт планировали завершить переговоры до того, как начнется слушание по делу об опеке. В договоре будет прописано, сколько времени Питт сможет проводить с детьми.
Напомним, что последней каплей в отношениях актеров стал полет семьи на частном лайнере. 14 сентября 2016 года они все вместе летели из Франции в Лос-Анджелес. Звезда "Бойцовского клуба" выпила много спиртного, супруги сильно поссорились. Их старший сын Мэддокс попытался вступиться за мать, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. На следующий день после скандала Анджелина подала заявление о расторжении брака. Долгое время пресса распространяла слухи о том, что тогда Брэд ударил сына. Однако следствие доказало, что Питт не бил своих детей.
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