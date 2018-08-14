Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга

Проблемы со здоровьем вынудили голливудскую актрису Анджелину Джоли сделать небольшой перерыв в работе. Высвобожденное время звезда посвящает заботе о детях.

Минувшим днем артистка в компании троих отпрысков была замечена в продуктовом магазине. Компанию звезде составили ее дети – 13-летняя Захара и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен.

Знаменитое семейство ходило между полками супермаркета, выбирая продукты к обеду, пока ушлые папарацци снимали их исподтишка. На славу закупившись, Анджелина и ее наследники покинули магазин.

Было заметно, что Джоли прибывает в отличном расположении духа. Присутствующие восхитились внешним видом звезды: она казалась отдохнувшей, посвежевшей и заряженной энергией. Она во всю улыбалась, и весело болтала с дочерью Захарой. Девочка-подросток наслаждалась обществом своей знаменитой родительницы.

Меж тем близнецы явно скучали на шопинге. Они уныло плелись сзади, всем своим видом показывая недовольство. Заметив репортеров, Вивьен принялась прикрывать рукой лицо.

Видимо, консультация у психотерапевта не прошла для артистки даром. Она возвращается к полноценной жизни и в этом ей помогают дети.

Напомним, что съемки второй части фильма "Малифисента", в которой Анджелина играет главную роль, пришлось приостановить. Якобы из-за развода с Брэдом Питтом у звезды сдали нервы, и она была доставлена в больницу, специализирующуюся на лечении психических расстройств.

В СМИ появилась информация, что из-за стресса, связанного с борьбой за опеку над детьми, актриса значительно похудела – она буквально тает на глазах. При росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов.

Как писали Dni.Ru, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, психотерапевт Анна Коршунова предположила, что актриса страдает от коварного недуга – дисморфомании. Это навязчивые мысли о каком-либо физическом недостатке, часто мнимом, который заставляет больного истязать себя диетами или излишне увлекаться пластической хирургией.