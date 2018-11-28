Юная фаворитка задумала побег от Фадеева
Единственной константой Serebro была Ольга Серябкина. Однако в прошлом месяце она заявила о том, что уходит в свободное плавание.
Недавно 20-летняя Татьяна Моргунова намекнула, что тоже, вероятно, покинет коллектив. По крайней мере, так считают ее поклонники.
"Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться... Будет много новостей, которые вам предстоит узнать", – написала дива в своем Instagram. Пользователи Сети волнуются, что проект Serebro могут попросту закрыть.
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В январе прошлого года моя жизнь кардинально изменилась. Я стала членом большой семьи MALFA... Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться. Наверное, для меня конец осени и зима - что-то вроде следующей ступени вверх... И так происходит практически каждый год и этот раз - не исключение. Будет много новостей, которые вам предстоит узнать и, самое главное помните, - это жизнь и страшно, если бы мы всегда стояли на одном и том же месте. Поэтому всё, что происходит с нами, все эти скачки, изменения, значит то, что мы с вами на правильном пути. Максим, девочки и вся наша большая команда - для меня очень важный этап в жизни. Мир SEREBRO и воспоминания, связанные с ним есть всегда. @fadeevmaxim @serebro_official @kk_serebroofficial @malfa.family, я вас очень люблю. Смотрите наш клип на песню «Притяженья больше нет» по ссылке у меня в профиле.
Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедией для экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироваться с Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.
По словам 33-летней Ольги, два пьяных парня начали приставать и вырывать у нее вещи. Злоумышленники не давали певице пройти. К счастью, рядом с местом происшествия оказался таксист. Водитель помог певице – иначе, по словам Серябкиной, все могло закончиться плачевно.
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