Юная фаворитка задумала побег от Фадеева

Музыкальные группы, состоящие из одних женщин, – одна из самых неустойчивых форм музыкальных коллективов. Serebro подтверждает это правило.

Единственной константой Serebro была Ольга Серябкина. Однако в прошлом месяце она заявила о том, что уходит в свободное плавание.

Недавно 20-летняя Татьяна Моргунова намекнула, что тоже, вероятно, покинет коллектив. По крайней мере, так считают ее поклонники.

"Сейчас снова наступил круговорот событий, когда все должно поменяться... Будет много новостей, которые вам предстоит узнать", – написала дива в своем Instagram. Пользователи Сети волнуются, что проект Serebro могут попросту закрыть.

Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедией для экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироваться с Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.

По словам 33-летней Ольги, два пьяных парня начали приставать и вырывать у нее вещи. Злоумышленники не давали певице пройти. К счастью, рядом с местом происшествия оказался таксист. Водитель помог певице – иначе, по словам Серябкиной, все могло закончиться плачевно.

