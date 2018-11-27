Серябкина стала жертвой нападения в центре Москвы

Стандартная для звезды ситуация едва не обернулась трагедией для экс-солистки группы Serebro. Неизвестные мужчины хотели сфотографироваться с Ольгой Серябкиной, но все закончилось дракой.

По словам 33-летней Ольги, два пьяных парня начали приставать и вырывать у нее вещи. Злоумышленники не давали певице пройти. К счастью, рядом с местом происшествия оказался таксист. Водитель помог певице – иначе, по словам Серябкиной, все могло закончиться плачевно.

"На самом деле вчера была стандартная ситуация, когда ко мне подходили сфотографироваться, но пацаны это делали очень грубо. Мне кажется, что они вообще были пьяные. Это было очень некрасиво, и в какой-то момент я даже испугалась... Это было просто ужасно, на самом деле. Я не знала, что мне делать, хотелось просто быстрее убежать", – приводит слова Ольги издание EG.ru со ссылкой на Peopletalk.ru.

Как рассказала певица, все закончилось нормально. Ольга в порядке.

Напомним, продюсер Максим Фадеев в октябре этого года объявил об уходе Ольги из группы Serebro. "Ольга уходит из группы Serebro в 2019 году. Она остается дома, в MALFA, и все силы отдаст своей сольной карьере", – написал продюсер. Фадеев подчеркнул, что полностью поддерживает Серябкину и призывает фанатов последовать его примеру. Максим уверен, что Ольга будет неподражаема.

Напомним, в начале ноября певица попала в больницу за сутки до сольного концерта. О госпитализации сообщила сама Ольга. Артистка опубликовала в Instagram фотографию, на которой видна ее рука с катетерами от капельницы.

