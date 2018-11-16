Джоли вернула приемного сына в Корею

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта устал от вечных скандалов в семье и решил на время сбежать от родителей. Эту новость из жизни звездной семьи рассказал их близкий знакомый, пожелавший не раскрывать свое имя.

Мэддокс Джоли-Питт теперь будет учиться в колледже в Южной Корее. Известно, что Анджелина не только поддержала его в этом решении, но и была инициатором.

Ранее мальчик приезжал к матери, которая гастролировала в Сеуле. Мэддокса так захватила идея получить образование в Корее, что он с радостью вернулся туда, уладив все дела с учебой в США.

Что касается отца, то он был подавлен, когда узнал новость. "Брэд пытался восстановить отношения с Мэддоксом после развода с Энджи. Но его ребенок всегда слушал только мать. Сын больше не мог терпеть скандалы в семье, поэтому решил уехать", – сообщил анонимный источник.

Последней каплей в отношениях Джоли и Питта стал полет семьи на частном лайнере. 14 сентября 2016 года они все вместе летели из Франции в Лос-Анджелес. Звезда "Бойцовского клуба" выпила много спиртного, супруги сильно поссорились. Их старший сын Мэддокс попытался вступиться за мать, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. На следующий день после скандала Анджелина подала заявление о расторжении брака. Долгое время пресса распространяла слухи о том, что тогда Брэд ударил сына, передает RadarOnline.com.

Несмотря на то что расследование доказало, что Питт не бил своих детей, его отношения с Мэддоксом остаются очень напряженными. "Он много работал над тем, чтобы улучшить отношения с сыном. Теперь он боится, что, если Мэддокс уедет в Южную Корею, никогда не удастся с ним помириться", – добавил анонимный источник.

Бракоразводный процесс пары длится уже два года из-за вопроса об опеке над детьми. Джоли пытается получить опеку над всеми шестью детьми, актер же настаивает на том, чтобы поделить ее пополам.