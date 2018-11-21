Шокирующий результат ДНК-теста довел Серова до слез

В студии "Пусть говорят" Первого канала 37-летняя Ирина Сулаберидзе из Грузии узнала, является ли певец Александр Серов ее отцом. Артист был расстроен результатами ДНК-теста.



Ирина утверждает, что является внебрачной дочерью знаменитого артиста. Она пристально следит за жизнью Серова и долгое время не решалась прийти на реалити-шоу и поделиться своей историей.

О том, что она приемная, Сулаберидзе узнала в 10 лет. После Ирина нашла документы, которые доказывали, что ее удочерили. С тех пор она решила искать родителей.

Как выяснилось, Ирина родилась на Украине. Она очень рано лишилась матери, и ее взяла на воспитание грузинка, которая увезла девочку к себе на родину.

Поиски привели Ирину к Александру Серову. Девушка долго не верила, что знаменитый артист может быть ее родителем.

Певец признает, что в 80-е много гастролировал по Украине и заводил там краткосрочные романы. Артист отметил, что Сулаберидзе может быть его дочерью, и согласился пройти ДНК-экспертизу.

В конце программы огласили результаты генетического исследования. "Вероятность родства между Александром Серовым и Ириной Сулаберидзе составляет 0%", – отметила эксперт.

Певец признался, что расстроился из-за отрицательного результата, он даже прослезился. Ирина ему очень понравилась, девушка пленила его интеллигентностью и красотой.