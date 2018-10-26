"В этом меня поддерживали родные": любовница Серова об аборте

Любовница Алекcандра Серова заявила, что хотела сделать аборт, но в последний момент решила оставить ребенка. Недавно она чуть не потеряла малыша из-за очередного стресса, но врачи успели его спасти. О всех своих бедах бывшая участница телепроекта "Дом-2" рассказала подписчикам в Instagram.

В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" у звезды внезапно началось кровотечение, и ее быстро забрали в больницу. С тех пор она перестала выходить на связь. Некоторые предположили, что у Дарьи мог случиться выкидыш. Но скоро Друзьяк решила прервать молчание и рассказала всю правду о своем состоянии.

Она поделилась, что у нее действительно была угроза выкидыша, но врачи спасли малыша. Теперь звезда должна внимательнее следить за своим самочувствием и принимать медикаменты. "У меня не было выкидыша. Открылось кровотечение на эфире. Причина тому стал постоянный стресс. Я очень тяжело переношу все нападки на меня. С болью вспоминаю, как на меня руку поднимали, как угрожали, преследовали и держали взаперти. Врачи остановили кровотечение", – сказала она.

Он также утверждает, что у нее не раз возникала мысль сделать аборт, и родные поддерживали ее в этом. Однако телезвезда все-таки решила оставить ребенка и воспитывать его сама. "От его отца, как я говорила, так и продолжаю говорить, нам ничего не нужно. Надеюсь малыш возьмет от него музыкальный талант, а не бесчеловечность", – сказала она.

Однако многие подписчики усомнились в искренности слов Друзьяк. Они заявили, что она специально выдумала беременность от певца, чтобы привлечь внимание публики: "Долго сидела перед листком бумаги, чтобы сочинить сие данное творение? Зачем врать дальше, когда все уже известно. Какие же бабы тупые. На все ради дешевой славы пойдут", "Вот и не стыдно тебе, на эфире выяснили, что ребёнок не от Серова".

Сам артист Александр Серов утверждает, что любовной связи у них не было. Теперь он планирует подать на Друзьяк в суд за то, что она опорочила его честь и достоинство.