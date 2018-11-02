Сын – принцессе Диане: Я никогда не прощу тебя

Принц Уильям бурно отреагировал на сенсационное интервью матери с Мартином Баширом из "Би-би-си Panorama". В нем принцесса Диана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.

В беспрецедентном интервью 1995 года, вызвавшем эффект разорвавшейся бомбы, леди Ди поведала о страданиях из-за увлечения мужа Камиллой Паркер Боулз. Диана заявила, что в этом браке "было три человека".

В документальном фильме Amazon Prime "Уильям и Гарри: братья по оружию" королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Николл рассказала, как отреагировал принц на интервью принцессы Дианы. По ее словам, Уильям пришел в ярость.

"Это был единственный раз, когда Уильям отвернулся от матери и сказал, что никогда не простит Диану за то, что она сделала", – цитирует журналистку Express.co.uk. Спустя 20 лет после смерти матери принц прокомментировал шокирующее признание в документальном фильме "Би-би-си" "Диана. 7 дней".

Уильям отметил, что понимает, почему его мать сделала подобное публичное заявление. "Я могу понять, что иногда такие ситуации случались. Вы чувствуете себя невероятно отчаявшимся, и все это очень несправедливо. Самое простое – самостоятельно раскрыть СМИ правду, открыть эту дверь. Однако, как только вы ее откроете, никогда не сможете закрыть..." – поделился размышлениями принц.

Спустя два года после той передачи принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Однако леди Ди до сих пор помнят в Великобритании как "королеву людских сердец".