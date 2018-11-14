Порой скандальные подробности из жизни звезд становятся достоянием общественности "из третьих рук", а иногда делятся ими и сами знаменитости. В любом случае, недостатка в темах для обсуждения любители светских сплетен не испытывают. Сегодняшний день исключением не стал. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 ноября 2018 года.

"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

Алла Пугачева сняла Гарри Галкина, лежащего под стулом с отверткой и мастерящего дом на колесах. Примадонна радует такими видео семейно жизни мужа, отправившегося на гастроли в США.

Многочисленные поклонники пришли в настоящий восторг ото изобретательности мальчика. Они с гордостью отметили, что в семье артистов растет еще одна творческая личность.

Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

Ведущая Ксения Собчак попыталась свалить вину на журналистов за появление слухов о ее второй беременности. Однако изначально эта информация появилась с легкой подачи официального представителя теледивы Кирилла Суханова.

Всю подноготную зарождения скандальных сплетен решило описать издание Super. По словам журналистов, сама Ксения Собчак решила устроить такую провокацию ради пиара ее нового шоу.

Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри

Поклонники королевской семьи Великобритании обратили внимание на странную фотографию монарших особ. На снимке Кейт Миддлтон смотрит куда-то в сторону, отвернувшись и от своего мужа принца Уильяма, и от счастливых новобрачных принца Гарри и Меган Маркл.

При этом сами возлюбленные, кажется, не могут перестать ласкать друг друга даже во время съемки. Впрочем, кто-то предположил, что дело просто в не самом удачном ракурсе.

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме

В эфире программы "Судьба человека" Борис Корчевников откровенно поговорил с сатириком Виктором Коклюшкиным о его проблемах с алкоголем. Впрочем, зрители обратили внимание и на самого ведущего, который, по их наблюдениям, "резко сдал".

Юморист признался, что был вынужден проходить лечение от пагубного пристрастия. В итоге он успешно поборол зависимость.

"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение

На 84-м году жизни актер Валентин Гафт успел собрать целый букет самых разнообразных недугов, самый страшный из которых – болезнь Паркинсона. Из-за этого он стал намного реже выходить на сцену театра "Современник".

Тем не менее, в студиях скандальных ток-шоу артист все же появляется. Он признался, что делает это ради денег, чтобы платить за лекарства и сиделку.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

