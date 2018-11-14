"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Какая гадость: розовый купальник бесстыдно врезался в интимную зону Волочковой
Успенская спивается из-за дочери-фрика
Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной
партнеры
Среда 14 ноября
Лента новостей
12:27
Путин сделал Билана заслуженным артистом России
12:19
"Она не двигается": Тутберидзе о завершении карьеры Загитовой
12:03
Два человека погибли при падении LADA Kalina с моста
11:42
В серийных угонах авто заподозрили банду подростков
11:31
Как правильно "носить" красный цвет
11:29
В Подольске горящую дачу тушили шесть часов
11:00
Королева фриков: Лолите Милявской – 55
10:44
Больных раком россиян травили просроченными лекарствами
10:26
Россиянин заступился за мать и получил ножом в живот от ее любовника
10:07
В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
09:45
Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов
09:39
ЦБ лишил лицензии банк "Москва"
09:09
На кладбище в Москве произошел пожар
08:59
Названа точная дата выхода финала "Игры престолов"
08:15
Кейт Миддлтон отвернулась от прилюдно ласкающихся Меган Маркл и принца Гарри
22:00
Замерзающие украинцы проклинают Порошенко и готовят новый Майдан
21:47
Звезда "Дома-2" бьется в истерике из-за жены своего любовника
21:43
На севере Москвы взорвалась машина
21:23
В России показали ракету на ядерной тяге (видео)
21:17
Нетребко покаялась перед россиянами
21:10
Дайверы засняли огромного подводного монстра
20:53
Стриж откровенно рассказала о романе с Макаревичем
20:43
Женщина провалилась под землю на глазах прохожих (видео)
20:13
Борисова незаконно удерживает дочь
20:07
"Единая Россия" приобщает детей к спорту
19:43
Грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом
19:39
В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества
19:24
На Урале обстреляли отказавшихся дать закурить студентов
19:14
"Уходит старая гвардия": Лещенко переживает смерть известного композитора
19:02
На мосту в Татарстане нашли взрывчатку
18:55
Улюкаев написал слезное письмо из колонии
18:46
Пьяный россиянин отбился от нападавшего с табуретом ножом
18:38
Кудрявцева сбежала из России после потери любимого
18:33
В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек
18:18
В Удмуртии пьяная женщина без прав перевернулась в автомобиле
18:15
Меган Маркл пострадала из-за смертельного пожара
17:58
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
17:49
Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
17:47
Рок-мюзикл "TODD": это нужно посмотреть хотя бы раз
17:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 ноября 2018 года
17:19
Мировая премьера новой серии культового мультфильма "Маша и медведь" состоялась в пятницу
17:13
Закулисье "Шоу пошло не так": любой желающий может попасть на бэкстейдж
17:09
Известная модель сломала позвоночник в аварии
16:38
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
16:38
Известный актер в шоке от каминг-аута своего сына
16:31
Опасный преступник сбежал из колонии в Уфе
16:25
Боровшаяся с раком Юля Волкова рассказала о беременности
16:23
Госдума повышает статус уполномоченных по правам детей
16:18
Сбивший ребенка на светофоре водитель сбежал с места ДТП
16:16
Осталось недолго: раскрыт план по отключению телевидения в России
16:09
Под Нижним Новгородом нашли труп чумного кабана
15:44
Пока Мамаев в СИЗО: жену футболиста оставили без дорогого подарка
15:36
Певицу Земфиру разыскивают за долги
15:26
Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
15:03
В "Олимпийском" пройдет "Песня года"
15:01
Туктамышеву затравили за нападки на президента США
14:49
Поклонская рассказала о подкаблучнике Трампе
14:38
Провалившаяся на "Евровидении" Самойлова сообщила о смерти сына
14:33
Таксист брызнул из газового баллончика в лицо москвичке
14:20
Подруга зарезала россиянку за отказ покормить котенка
13:39
Самбурская грубо атаковала шикарную Волочкову
13:35
При пожаре под Ростовом погибли люди
13:26
Володин: Поправки в бюджет обеспечат реализацию послания президента
13:18
Россиянка устала и подожгла бывшего свекра
13:14
В Калифорнии сотни человек пропали без вести во время пожара
13:11
Звезда "Дома-2" разделась догола (видео)
13:06
Под Москвой рецидивисты обокрали 15 гаражей
12:53
На улице в Москве найдены человеческие черепа
12:52
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
12:46
"Это большая боль": Летучая вынуждена отказаться от еды
12:44
В Нижнем Новгороде качели покалечили школьницу
12:31
Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора
12:13
В Уфе затопило супермаркет
12:02
Боня с приплюснутой грудью опозорилась на съемках
11:59
"ЕР" отстояла благоустройство малых населенных пунктов
11:54
В Удмуртии два ребенка пострадали в ДТП
11:24
Веселой Ахеджаковой досталось за неуместные смешки
11:10
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
11:01
Максакова довела падчерицу до наркоклиники
10:39
Порошенко мелко пакостит России
10:27
Пенсионерка сгорела при попытке растопить печь
10:11
Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
10:11
В крупной аварии на МКАД пострадали люди
10:02
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
10:01
Летевший из Парижа в Шанхай Boeing застрял в Иркутске
09:48
"Я вынуждена. Простите": Туктамышева огорошила решением
09:41
Близнецы-младенцы погибли при пожаре в Волгограде
09:32
Известный артист скончался после инсульта
09:05
Легендарная российская дрессировщица умерла в возрасте 70 лет
08:59
Раскрыт тайный роман Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель
08:57
Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
08:35
Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II
08:10
Тимати досталось от хулиганов
22:00
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
21:59
Муцениеце и Прилучный избавились от семейного гнездышка
21:52
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
21:37
Муза Задорнова обвинила его вдову во лжи
21:36
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
21:04
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
20:57
Шубская показала трогательное видео с сыном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Болезнь сразила Виталину Цымбалюк-Романовскую
"Существуют же нормы приличия!": Сафронов осудил гулянки Поргиной во время траура
"Был очень важный день": Виталина предстала в новом статусе
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
Неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова
"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением
Шоу-бизнес

"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина

Алла Пугачев. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева продолжает оповещать молодого мужа Максима Галкина, гастролирующего по Америке, о том, как ведут себя их дети Гарри и Лиза. Примадонна сняла наследника, который сконструировал трейлер из подручных материалов.
прочитано 3887 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Елизаветой, ждет возвращения шоумена, гастролирующего на другом континенте.

ПО ТЕМЕ

Галкину нашли молодую жену

В Сети появилось редкое фото молодой Пугачевой

Пугачевой предсказали смерть

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины. На этот раз – дом на колесах, трейлер!" – сообщил Галкин. Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой. Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере.

Гарри показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм "Титаник". Телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).

Чтобы включить телевизор, следует просто снять крышку с коробки. По словам Гарри, описывающего фильм "Титаник", "это была трагедия". Отметим, что в комнате находилась и Елизавета, однако по какой-то причине девочка не пожелала быть снятой на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Многочисленные поклонники пришли в восторг от изобретательности Гарри. "Фантазер, мамина радость, защитник!!!!", "Ну , вообще по-другому мыслят!!!! Это поколение спасет мир!", "А детки очень красивые и умные, здоровья Вам всем!!!", "Какой молодец, мастеровой парень растет, это обязательно нужно развивать, растет МУЖЧИНА!!!", "Как и все детки! Мы тоже "строили домики" под столом со скатертью, из табуреток и газет... ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Молодец!", "Молодец, Гарик, фантазия на высоте ! Творческий человек растет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразили свой восторг подписчики.

Автор: Наталья Аряева14 ноября 2018, 11:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

567

комментарии

Политика

Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
На встрече Путина с президентом Сингапура произошел казус (видео)
Известный политик прилюдно набросился на Порошенко
Раздраженный Трамп сбежал от пьяного Порошенко

Шоу-бизнес

Волочкова дерзко ответила возмущенной Самбурской
Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
Роскошные туалеты покойной Плисецкой будут показывать за деньги

Проишествия

Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Умер легендарный автор комиксов Стэн Ли
Умерла звезда "Ералаша"
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
Шоу-бизнес

Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак

Стало ясно, почему у блондинки не растет живот
Шоу-бизнес

"Как же Виталина?": Шаляпин стал спасением для изгнанной жены-пенсионерки Солнцева

Народ обсуждает скандальные разборки звезды "Дома-2"
Шоу-бизнес

Известная певица показала голую грудь в эфире

Полякова приняла участие в юмористическом шоу
Шоу-бизнес

Вдова впервые заговорила после скандального возобновления дела об убийстве Талькова

Она надеется, что справедливость будет восстановлена

Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября
Совет на выходные
"Полезно поголодать": сноровистой Максаковой указали ее место
Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

Фоторепортажи

Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке
Модель-пышка стала сенсацией на Украине
Соблазнительные фото Тины Канделаки

Спорт

Туктамышеву затравили за нападки на президента США
Не двигается 4 месяца: Кокорин получил удар из-за жесткого приговора
"Я вынуждена. Простите": Туктамышева огорошила решением
Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери

Регионы

Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru