Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон
Свидетель увидел, как Кейт и Уильям приземлились рядом с Кенсингтонскими садами. "В один солнечный осенний день принц приземлился на своем вертолете в королевских садах. Потом понес сумку ребенка во дворец", – рассказал он. Герцогиня держала малыша на руках.
Принц Уильям, как известно, является квалифицированным пилотом. Скорее всего, он сам управлял воздушным судном, на борту которого находились его супруга и сын.
В среду, 22 октября, очевидцы снова заметили, как королевская семья садится в вертолет. Они возвращались в Норфолк, где старшие дети проводят каникулы. Принц вновь держал в руках сумку с вещами ребенка, а Кейт несла принца Луи.
Напомним, что последний раз публика видела принца Луи во время крещения, которое состоялось в июле. Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился на свет 23 апреля 2018 года.
У Кейт и Уильяма есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.
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