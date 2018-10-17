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Шоу-бизнес

Тарзан лишился дара речи из-за массового убийства в Керчи

Сергей Глушко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alena Kalita
Кровавая бойня потрясла россиян. Жуткий взрыв в Керчи унес жизни 18 человек. К скорби по жертвам массового убийства присоединились и отечественные звезды. 

Продолжение: Устроивший бойню в Керчи собирался расправиться с возлюбленной
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Журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев из-за переполняющих его эмоций не смог найти подходящих слов, чтобы выразить свою боль. В личном Instagram он опубликовал снимок, на котором запечатлено множество горящих свечей на фоне здания колледжа в котором произошла трагедия. “Скорбим… Керчь 17.10.2018”, – отметил он на фотографии.

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К соболезнованиям в Сети присоединился актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан. “Керчь.....Трагедия...no comment (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написал Тарзан в личном микроблоге.

Из-за случившегося очень переживает бывшая звезда КВН, а ныне артист Михаил Галустян. “Боже, почему дети? Потрясен терактом, произошедшим сегодня в г. Керчь. 10 погибших и пол-сотни пострадавших – это трудно принять. Глубокие соболезнования семьям, погибших и пострадавших”, – заметил Михаил в соцсетях.

Болит душа из-за террористического акта и у певца Филиппа Киркорова. Поп-король также не смог остаться в стороне. “Страшная трагедия сегодня произошла в Крыму... Теракт в Керченском политехническом колледже. Погибло 18 человек,тяжело ранены около 50-ти... Большинство пострадавших студенты...В Крыму объявлен трехдневный траур…”, – сообщил своим поклонникам страшную весть артист.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Напомним, взрыв в политехническом колледже города Керчь произошел сегодня, 17 октября. На первом этаже, в столовой сработало неустановленное устройство, начиненное поражающими элементами.  Детонации устройства предшествовала стрельба.

По данным на 14:30 в результате теракта в Керчи десять человек погибли, еще около 50 пострадали. На месте происшествия находится глава Республики Крым Сергей Аксенов, из Москвы вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. Массовое убийство в Керчи поразило своей жестокостью.

Автор: Руслана Алексеева17 октября 2018, 16:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры бойни в Керчи

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