Народ посмеялся над третьим ребенком Кейт Миддлтон

Новость о третьей беременности Кейт Миддлтон захватила весь мир. Пока многочисленные поклонники радуются за свою любимицу, прочая общественность шутит над будущим ребенком Кейт и ее интересным положением.

Сообщение Кенсингтонского дворца о том, что принц Уильям и его супруга герцогиня Кэтрин ждут третьего ребенка, набрало более 65 тысяч лайков, а тег #RoyalBaby стал самым популярным в социальной сети Twitter. Пользователи интернета по-доброму шутят над Кейт. Например, на просторах виртуальной реальности "бродит" фотография Миддлтон с подписью, похожей на рекламу известного шоколадного батончика: "Сделай паузу – роди ребенка, Кейт!"

Другие пользователи пошутили над супругом Кэтрин Уильямом. Дескать, принц специально постарался, чтобы уйти в декретный отпуск во время, как раз выпадающее на важные спортивные состязания. Отметим, что, в основном, все шутки были не враждебными, с симпатией к Кейт Миддлтон.

К слову, ранее высказался о беременности герцогини Кэтрин дядя, бизнесмен Гэри Голдсмит, который приходится братом ее матери. "Это – лучшая новость, которую я слышал за последние дни. Я сомневаюсь, что они остановятся на трех, они прекрасно проводят время с детьми", – сообщил местным журналистам радостный родственник.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Июл 19 2017 в 2:30 PDT

Напомним, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter накануне, 4 сентября. При этом сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от сильнейшего токсикоза, поэтому временно не будет участвовать в официальных мероприятиях.

На публике принц Уильям и герцогиня Кэтрин производят впечатление счастливых супругов, воспитывающих двоих детей. Напомним, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. А принц Джордж появился на свет в конце июля 2013 года.

