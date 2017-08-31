Принцесса побила Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, несмотря на свою бешеную популярность и пристальное внимание мировых СМИ, получила обидное звание. Супруга принца Уильяма оказалась самой ленивой из всей королевской семьи.

Согласно рейтингу новостного агентства Press Association, составленному на основе рубрики "Протокольные мероприятия двора" (Court Circular), Кейт Миддлтон занимает последнее место по количеству выполненных поручений королевы Елизаветы II. В этом году супруга принца Уильяма посетила лишь 39 официальных мероприятий. Злопыхатели уже назвали ее самой "ленивой" из всех членов королевской семьи. И то обстоятельство. что Кейт

А вот самой трудолюбивой оказалась дочь королевы принцесса Анна. Она очень энергична, за что получила любовь миллионов своих подданных. Более того, британские СМИ открыто называют Анну лучшей королевой, которой у них никогда не будет. За этот год принцесса выполнила 114 обязательств, в числе которых многочисленные поездки по стране и миру. Отметим, что дочь Елизаветы II приступила к общественной работе в 18 лет и с тех пор участвует в развитии более 300 благотворительных фондов и организаций. Действительно, такой работоспособности можно только позавидовать.

На втором месте оказался принц Чарльз. Он выполнил 93 обязательство. Третью строчку рейтинга занял принц Эндрю, на счету которого 71 мероприятие. За ним следует принц Эдвард – 55 мероприятий. На пятом месте – супруг королевы принц Филипп (51 обязательство), который объявил о завершении своей общественной деятельности с осени этого года.

На шестом месте расположилась герцогиня Камилла (51 обязательство), и только на седьмом месте оказалась сама королева Елизавета – 50 мероприятий. Последние строчки рейтинга заняли принцы Уильям и Гарри – 46 мероприятий и. собственно, Кейт Миддлтон – 39.