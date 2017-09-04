Кенсингтонский дворец обнародовал радостную новость. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.

Радостное известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter. При этом сообщается, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от токсикоза, поэтому больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Также в официальном сообщении указывается, что королева Елизавета II и прочие члены монаршей семьи в восторге от новости. А ушлые представители СМИ подсчитали, что Кейт Миддлтон должна родить своего третьего ребенка весной.

Отметим, что в середине августа Кейт Миддлтон была срочно госпитализирована. "Члены королевской семьи не могли найти себе места из-за того, что жена принца Уильяма была доставлена в королевский госпиталь в Мэрилебоне. Уже на следующий день ее выписали из медицинского учреждения", – компетентно сообщали австралийские журналисты. Кстати, именно тогда появились слухи о третьей беременности Кейт.

Read the press release in full ↓ pic.twitter.com/vDTgGD2aGF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.

В последнее время супруга Уильяма выглядела неважно. По мнению известного блогера Лены Миро, Кейт Миддлтон стремительно стареет. При этом Миро убеждена, что в этом виноват ее муж. "Ничто не старит женщину сильнее, чем холодный муж. Кейт Миддлтон – прямое тому доказательство: в свои 35 жена принца Уильяма выглядит, как уставшая женщина на пороге климакса. А, может, и после", – заявила Миро.

Впрочем, на публике Кейт и Уильям производят впечатление счастливых супругов, воспитывающих двоих детей. Напомним, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая 2015 года. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. А принц Джордж появился на свет в конце июля 2013 года.