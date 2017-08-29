Миддлтон на третьем месяце беременности

Зарубежные СМИ объявили о беременности младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Якобы девушка, в мае впервые вышедшая замуж, уже на третьем месяце беременности.

Западная пресса ссылается на человека из близкого окружения Пиппы Миддлтон, который и объявил об интересном положении девушки. Якобы для Пиппы и ее супруга, миллиардера Джеймса Мэттьюса, новость об интересном положении не стала сюрпризом. Они планировали ребенка. "Пиппа всегда говорила, что хочет родить ребенка как только выйдет замуж, и сейчас ее мечта становится реальностью", – приводит слова некой подруги Миддлтон австралийское издание Woman’s Day.

Якобы Пиппа находится уже на третьем месяце беременности, однако узнавать пол ребенка ни она, ни ее возлюбленный не хотят. Впрочем, Миддлтон почему-то уверена, что у них родится дочь. Пока же Пиппа старается вести активный образ жизни, ни в чем себе не отказывая. "Она видела многих женщин на раннем сроке беременности, поэтому надеется, что продолжит вести активный образ жизни вплоть до рождения ребенка", – рассказали в близком окружении Миддлтон.

Отметим, что пока ни сама Пиппа, ни ее супруг Джеймс Мэттьюс, ни их официальные представители не прокомментировали информацию о беременности. Напомним, в мае Пиппа Миддлтон вышла замуж за бывшего автогонщика и миллиардера Джеймса Мэттьюза. Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир.

К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании.