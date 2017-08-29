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Миддлтон на третьем месяце беременности

Пиппа и Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Tang Shi
Зарубежные СМИ объявили о беременности младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы. Якобы девушка, в мае впервые вышедшая замуж, уже на третьем месяце беременности.
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Западная пресса ссылается на человека из близкого окружения Пиппы Миддлтон, который и объявил об интересном положении девушки. Якобы для Пиппы и ее супруга, миллиардера Джеймса Мэттьюса, новость об интересном положении не стала сюрпризом. Они планировали ребенка. "Пиппа всегда говорила, что хочет родить ребенка как только выйдет замуж, и сейчас ее мечта становится реальностью", – приводит слова некой подруги Миддлтон австралийское издание Woman’s Day.

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Якобы Пиппа находится уже на третьем месяце беременности, однако узнавать пол ребенка ни она, ни ее возлюбленный не хотят. Впрочем, Миддлтон почему-то уверена, что у них родится дочь. Пока же Пиппа старается вести активный образ жизни, ни в чем себе не отказывая. "Она видела многих женщин на раннем сроке беременности, поэтому надеется, что продолжит вести активный образ жизни вплоть до рождения ребенка", – рассказали в близком окружении Миддлтон.

Отметим, что пока ни сама Пиппа, ни ее супруг Джеймс Мэттьюс, ни их официальные представители не прокомментировали информацию о беременности. Напомним, в мае Пиппа Миддлтон вышла замуж за бывшего автогонщика и миллиардера Джеймса Мэттьюза. Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир.

К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании.

Автор: Наталья Аряева29 августа 2017, 09:26
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Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

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