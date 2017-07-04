Билан грязно выругался из-за лечения в Африке

У Димы Билана сдали нервы. Когда выяснилось, что популярный исполнитель отправился в Африку, появилась информация, будто он отправился туда лечиться, что самому певцу совсем не понравилось.

На днях Дима Билан в своем аккаунте в социальной сети Instagram оповестил многочисленных поклонников, что отправляется в Африку. Немедленно появилась информация, будто певец будет там проходить курс лечения. Слухи дошли и до самого Билана, на которые тот отреагировал агрессивно.

"Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!!🤷🏻‍♂️ Зае.. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!!" – не смог сдержать эмоций Билан в подписи к свежей фотографии, на которой он позирует на фоне пальм.

Исполнитель отметил, что не собирается никак реагировать на инсинуации некоторых людей. "Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень!!! Но я склонен рассуждать так – интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует)))" – отметил известный артист.

enter; width:100%;"> Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Июл 4 2017 в 12:32 PDT

Однако, по словам Билана, его раздражает "человеческая глупость". Он объяснил: "Надо придумать такое -летит в Африку лечится?!?! Наверное, к доктору "айболиту" – да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа – что, "Мадагаскар" не смотрели !??!!!?😂 Уж слишком много впереди проектов, концертов, важных дел – впечатляться человеку нууууу необходимо!)"

Напомним, несколько месяцев назад поклонники и журналисты обратили внимание на то, что Дима Билан сильно похудел и стал выглядеть откровенно нездорово. Настоящей паники добавил и сам артист, когда внезапно побрился налысо и уехал в Исландию. Фанаты утвердились во мнении: у певца обнаружили страшную болезнь и он отправился на лечение.

Впрочем, вскоре выяснилось, что у Билана несколько грыж позвоночника и гастрит. А решение сбрить волосы Дима объяснил простым желанием что-то изменить в себе.