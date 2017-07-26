Панина поздравляют с окончательной победой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа Татьяну Овсиенко жестоко обманули

Выбор читателей

Любовница Тарасова показала сына
Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Наталья Фриске сообщила о раке
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
партнеры
Среда 26 июля
Лента новостей
17:46
Яростный Трамп набросился на трансгендеров
17:27
В Москве около Внуково похитили девушку
17:19
Распоясавшуюся Америку назвали источником опасности
17:19
В развитых странах заканчиваются сперматозоиды
17:15
Дебютные роли известных актеров
16:54
В киевской многоэтажке прогремел взрыв
16:54
Пять лучших сериалов о сексе
16:48
Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут (видео)
16:43
Киев нанес коварный удар "обдолбанному" Саакашвили
16:23
Из "Игры престолов" сделали порно
16:22
Метящий в президенты кот Барсик пообещал вернуть Аляску
16:15
В Москве установили памятник Ивану Грозному
16:03
Обнищавший Киев обязали вернуть Москве 3 миллиарда
15:54
В Корее показали шпионский телефон-банан
15:42
Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере
15:34
Умер режиссер Александр Столяров
15:24
В Москве поймали пьяных водителей автобусов
15:04
Экс-глава банка "Югра" отверг причастность к махинациям
15:02
Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика
14:59
Земле угрожает триллион комет-убийц
14:45
Киев устроил новую подлость Донбассу
14:36
Названы самые популярные места отдыха россиян
14:32
Чудовищная авария с байкером попала на видео
14:06
Московский хиромант признался в педофилии
14:03
Порошенко грозит тюрьма за "шоколадные шашни" с Россией
13:57
Москва открыла окна за МКАД
13:48
Как избежать развода
13:47
Как правильно мотивировать себя на похудение
13:31
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
13:26
Рогозин представил веселую балладу о грустной любви (видео)
13:13
На набережных Москвы-реки появятся километры пешеходных маршрутов
13:07
Ко Дню ВМФ военные получат роскошный смартфон
13:03
СБУ выдворила российскую журналистку
12:52
Реконструкция Щелковского шоссе завершена
12:47
В Москве две женщины с ножом напали на прохожего (видео)
12:45
Дело Улюкаева отправили в Генпрокуратуру
12:37
Актер Сергей Жигунов погасил долг в деле о банкротстве
12:29
На гаишников напали пьяные односельчане
12:18
Трампа загнали в угол ради санкций
12:07
В Финляндии пройдет чемпионат по мытью окон
12:04
Назван способ избавиться от тревог и негатива
11:55
Беспокойный мужчина укусил полицейского в центре Москвы
11:52
Большой Фестиваль Италии впервые прошел в Москве
11:49
Жена украинского маньяка сделала страшное признание
11:48
Порошенко признал независимость Донбасса
11:42
Курс доллара просел на открытии торгов
11:37
Самые брутальные голливудские мужчины
11:35
59-летняя Кондулайнен выбрала платье для свадьбы
11:29
В Москве у Героя России украли сумку с документами
11:23
Россияне все чаще выбирают курорты Минвод
11:22
В Москве араба с телефоном приняли за террориста
11:13
Во время ремонта коттеджа звезды "Дома-2" произошел несчастный случай
11:09
В Перми работница банка обокрала пенсионера
11:03
В США снимут мультфильм о принцессе-алкоголичке
11:02
Ребенок попал в реанимацию после падения с валуна
10:55
Восьмилетний мальчик на два дня заблудился в лесу
10:27
Что повышает риск развития болезни Альцгеймера
10:24
В РЖД опровергли опасность московских электричек
10:16
Пьеха шокировала сильно располневшей фигурой
10:12
Где пройдет "Евровидение-2018"
10:08
На выступлении Трампа развернули флаг СССР (видео)
09:56
В Югре объявлен режим ЧС из-за горящих лесов
09:43
Зачем США откладывают назначение посла в России
09:43
Расследование бойни под Тверью завершено
09:35
Полсотни человек отравились макаронами в Москве
09:30
Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании
09:27
На западе Москвы угнали Mercedes за 6,5 млн
09:19
Татьяну Овсиенко жестоко обманули
09:19
В Екатеринбурге на парковке сгорели три машины
09:11
В Казахстане родилась девочка-гигант
09:05
Меланхоличный бегемот распугал людей на АЗС (видео)
08:50
В центре Москвы произошел пожар
08:41
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
08:38
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
08:25
"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус
08:14
Авиакомпания Delta оправдалась за снятие россиянина с рейса
08:05
"Иванушек International" преследует злой рок
08:03
Названа опасность подмосковных электричек
21:55
Умерла вдова Фрэнка Синатры
21:49
В Москве трактор протаранил мотоцикл
21:44
В России обменяют старые iPhone на новые
21:43
Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
21:40
Ефимова взяла бронзу чемпионата мира
21:24
У известного футболиста нашли рак
21:12
Шаляпин снова живет с Копенкиной
21:12
Водителей в час пик убивает воздух
21:08
Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
20:54
Москвич из окна обстрелял прохожих
20:40
Агния Дитковските развелась с мужем
20:40
Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана (фото)
20:34
Хороший урожай связали с загрязнением атмосферы
20:21
Украина продолжает гадить в Крыму
20:07
Директор об опухоли Бориса Моисеева
20:01
Под Новосибирском конь убил 6-летнего мальчика
19:48
Причину депрессии обнаружили в мозге
19:44
В "ЕР" поддержали идею спрятать "чекушки" от глаз покупателей
19:35
Из Москвы-реки вытащили двух тонувших детей
19:32
Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
19:11
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
19:05
Европа разнервничалась из-за новых санкций США
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В счастье Пугачевой и Галкина засомневались
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!
Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
Шоу-бизнес

Панина поздравляют с окончательной победой

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Алексей Панин сделал заявление. Скандально известный актер объявил о том, что дочь Нюся остается жить с ним.

Продолжение: Певица Алсу откровенно о муже и другой женщине
прочитано 2834 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алексей Панин сделал свежую публикацию. Актер объявил о своей окончательной победе над бывшей возлюбленной Юлией Юдинцевой. "Суды окончены❗️⛔️Владимирский областной суд оставил без изменений предыдущее решение. 🎓Нюся, по закону, остается жить со мной❗️" – сообщил скандально известный актер.

ПО ТЕМЕ

Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!

Шепелев поставил на место Панина во время скандала с женой

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

При этом Панин дал понять, что не запрещает наследнице видеться с матерью. "🎉 Спасибо моему дорогому адвокату Сергеевой Наталье Михайловне.🌹 Надеюсь что она, вместе с Юлиным адвокатом Назаром Назаровым, сможет сделать все, что бы Мать начала нормально общаться с дочкой.🍰🍨⚽️🎯🎲" – выразил надежду Алексей.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение артиста. "Поздравляю🌺🌷🌸🌺", "Поздравляю вас!!", "Поздравляю Вас!!! Наверное, доченька переживала не меньше папы? Представляю, как она сейчас счастлива!!! 😊", "От всей души Поздравляю Вас с победой!)) Счастья Вам)", "Алексей !!! Наши поздравления !!!!", "Поздравляю, будьте счастливы!!! Здоровья вашей семье и маме и папе и дочке!!! На общественное мнение забейте!" – поздравили фанаты актера.

Ранее Алексей Панин и Юлия Юдинцева встретились на шоу Дмитрия Шепелева, который дал им возможность расставить все точки над i и наконец положить конец ссоре в борьбе за дочь Нюсю. Однако все его попытки оказались тщетными. Весь эфир бывшие влюбленные обменивались колкостями и упреками, обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Сначала Алексей диагностировал у Юлии психическое заболевание, затем она – у него.

Апогеем шоу стало появление в студии самой Нюси, из-за которой много лет ведется война. "Мама, я не против с тобой общаться. Но ты меня не слышишь. Я хочу жить с папой! Я не хочу с тобой жить! – эмоционально заявила Нюся. – Я хочу жить только с папой".

Автор: Наталья Аряева26 июля 2017, 12:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

567

комментарии

Политика

Меркель и Макрон толкают Порошенко на самоубийство
Трампа загнали в угол ради санкций
Зачем США откладывают назначение посла в России
Савченко обложила матом Украину (видео)

Шоу-бизнес

Мать опозорила Диану Шурыгину
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
Подруга врезала оскорбившему Калашникову Шаляпину
Звезде "Дома-2" дали тюремный срок

Проишествия

Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
Младенца "накачали" героином сразу после рождения

Lifestyle

Из "Игры престолов" сделали порно
Пять лучших сериалов о сексе
Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика
Актер Сергей Жигунов погасил долг в деле о банкротстве
Политика

Порошенко признал независимость Донбасса

Регион окончательно ушел из-под власти Украины
Шоу-бизнес

Известная актриса отказалась поверить в неутешительный диагноз

Звезда сериала призналась, что впала в шок
Происшествия

Оскорбляющего русских пассажира самолета отправили в нокаут (видео)

Русофобу из Санкт-Петербурга вбили уважение к соотечественникам
Политика

Распоясавшуюся Америку назвали источником опасности

Как в России отреагировали на новые санкции США

Гороскоп

"Иванушек International" преследует злой рок
Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
Муж Ваенги посматривает по сторонам

Фоторепортажи

Дебютные роли известных актеров
Звезда "Дома-2" похвасталась татуировками на кинопремьере
Самые брутальные голливудские мужчины
Юлия Ковальчук наслаждается беременностью в Испании

Спорт

Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"
Судья спас жизнь футболисту во время матча (видео)

Регионы

На гаишников напали пьяные односельчане
Украина продолжает гадить в Крыму
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru