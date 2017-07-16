Панин показал семейную идилию

Российский актер Алексей Панин, имя которого регулярно появляется в заголовках новостей в связи с тем или иным скандалом, предстал перед поклонниками с неожиданной стороны. На своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию из кафе.

Из-за своей открытости и отсутствию боязни быть неправильно понятым актер Алексей Панин заработал достаточно скандальную репутацию. Сам же он регулярно доказывает, что многие слухи о нем не имеют под собой реального основания. В частности, он показывает себя как заботливый и любящий отец.

Очередной яркой иллюстрацией этому может служить фотография из московского кафе, которую он сам опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке дочь актера увлеченно занимается своими делами, а сам актер буквально излучает хорошее настроение. Присутствует на фото и его спутница, которую поклонники Панина из-за регулярных появлений на снимках успели включить в список семьи.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 16 2017 в 2:58 PDT

"#АлексейПанин#Панин #кафепушкин Первый день в Москве.🚙🚛🚎🚒🏭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок Алексей Панин. Подписчики от фотографии пришли в восторг. "Классные !💋❤️❤️❤️", "обожаю твой стиль жизни 😘😘😘", "Вы такие классные,загоревшиеся,счастливые!!!!!", "Приятно посмотреть на вас !!!!!! Панин обожаю !!!!!!", – не стали скрывать эмоций комментаторы.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 13 2017 в 2:35 PDT

Нашлись и те, кто решился поинтересоваться статусом спутницы актера. "Простите Вы выкладывайте фото с дочерью и няней?или это Ваша дама сердца?", – поинтересовался один из подписчиков. Впрочем, другие поклонники без каких-либо колебаний называют его спутницу девушкой, основываясь, очевидно, на ее частом появлении в одном кадре с Паниным.