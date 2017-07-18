Сотрудницу "Первого канала" осудили за связь с Паниным

Алексей Панин рассказал о новой возлюбленной. Ею оказалась 23-летняя сотрудница "Первого канала".

На протяжении нескольких недель Алексей Панин отдыхает со своей девятилетней дочерью Нюсей в Крыму. им составила компанию молодая привлекательная особа. С девушкой скандально известный артист регулярно публикует пикантные фотографии. По всей видимости, красотка не робкого десятка – она смело снимается нагишом, голой же купается с актером и загорает на нудистском пляже.

Заинтригованные журналисты связались с Алексеем, чтобы узнать, кто теперь является его дамой сердца. "Оле 23 года, она работает на "Первом канале" гримером. Теперь шучу: "Спасибо тем людям, которые выложили в Интернет интимные ролики с моим участием!" Благодаря им я встретился с Оленькой. Честно, даже не могу ответить на вопрос, чем она понравилась. Эталонов красоты у меня никогда не было. Таня, мама моей второй дочери, – миниатюрная и компактная женщина, бывшая жена Люся – высокая и длинноногая, а Ольга..." – начал свой рассказ Панин.

Актер предположил. что они похожи энергетически и она разделяет его интересы. "Например, не видит ничего плохого в том, чтобы слиться с природой на нудистском пляже!" – отметил скандально известный артист.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 16 2017 в 2:58 PDT

Панин поведал, что их отношения развивались стремительно. Он даже "толком" не успел поухаживать. "На третий день знакомства она уже переехала ко мне в квартиру с вещами", – сообщил актер.

Как выяснилось, окружение Ольги было не в восторге от ее романа с Алексеем. "Друзья Олю осудили, стали напоминать о моих ошибках, отговаривать: "Зачем он тебе нужен? Найдешь себе молодого парня в сто раз лучше!" Но она никого не слушает, знает, что я не причиню ей боль и не дам никому в обиду. Даже рассказала обо мне своей маме, та поддержала", – цитирует Алексея Панина Starhit.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Июл 13 2017 в 11:35 PDT

Дочь актера одобрила его выбор. "Дочурка чувствует людей, которые меня окружают. Когда увидела Оленьку, сразу сказала: "Папа, она мне очень нравится!" Мои девочки быстро подружились, у них много общих тем для разговоров. Мы уже и отдыхаем вместе – вырвались на несколько недель из столицы в Крым. Планов пока никаких не строим, живем сегодняшним днем!" – заключил актер.