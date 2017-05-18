По мнению известного блогера Лены Миро, Кейт Миддлтон стремительно стареет. По ее мнению. в этом виноват муж герцогини, принц Уильям, в частности, его холодность.

На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро решила затронуть не только представителей отечественного шоу-бизнеса, но и мировой арены. В частности, блогер заинтересовалась супругами Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. По мнению Лены, герцогиня Кембриджская плохо выглядит.

"Ничто не старит женщину сильнее, чем холодный муж. Кейт Миддлтон -– прямое тому доказательство: в свои 35 жена принца Уильяма выглядит, как уставшая женщина на пороге климакса. А, может, и после", – убеждена Миро.

Интересно, что сама Лена далеко не в восторге от представителя английской монаршей семьи. "Смотрю я на нее и думаю: вот зачем дочери миллионера когда-то сддался этот закомплексованный сморчок. Ну, ведь вянет же баба. Вянет стремительно. Год за 5 идет", – подметила Лена Миро.

Блогер предположила, почему так старо, по ее мнению, выглядит любимица английских подданных. "И дело -– не в родах и не в отсутствии уколов ботокса. Кейт, как мне кажется, угасает потому, что не чувствует себя любимой. Судя по их совместным фотографиям с мужем, ему на нее откровенно ср..ь. Как было ср...ть его папеньке на принцессу Диану", – высказала свое мнение блогер.

Отметим, что мировые СМИ регулярно пишут о том, что брак Кейт и Уильяма трещит по швам. Ранее в прессе появились фотографии принца в обществе некой блондинки. Выяснилось, Уильям отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых и оказалась красотка – австралийская модель Софи Тейлор, которая якобы оказывала принцу недвусмысленные знаки внимания.

Впрочем, журналисты выяснили, что Кейт Миддлтон можно не беспокоиться. Софи Тейлор продолжительное время находится в отношениях с Аароном Гудфэллоу. А с принцем Уильямом познакомилась лишь тогда в Швейцарии.

