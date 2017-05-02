Голую грудь Кейт Миддлтон оценили в полтора миллиона

Герцог и герцогиня Кембриджские определились с суммой, которую они хотят получить через суд за фото, на которых Кейт изображена с голой грудью. Королевская чета потребовала у ответчиков полтора миллиона евро.

По информации британских СМИ, супруги надеются, что издатели журнала Closer, на обложке и страницах которого были опубликованы провокационные снимки, возместят им моральный ущерб.

Эта история случилась давно, но обыватели до сих пор вспоминают роскошную грудь герцогини, без цензуры красовавшуюся на передовицах сразу нескольких таблоидов.

Французские папарацци в 2012 году сняли длиннофокусным объективом с шоссе отдыхавших у бассейна Кейт и Уильяма. Миддлтон в тот день загорала топлесс. Еще фотографы запечатлели, как Уильям ласково обмазывал супругу кремом от загара, а Кэтрин подставляла ему различные части тела, в том числе ягодицы.

Всего было сделано более 200 кадров, на некоторых из них потенциальная будущая королева Великобритании сфотографирована без трусов. Репортеры запечатлели, как Миддлтон, прикрываясь полотенцем, переодевала плавки от купального костюма на балконе частного дома.

Королевский двор Великобритании осудил публикацию добытых таким образом частных фотографий герцогини. Сами Уильям и Кэтрин назвали ситуацию "гротескной" и "переходящей пределы допустимого". Канцелярия британского премьера также заявила, что члены королевской семьи "имеют право на приватность".

Под суд дружным строем отправятся сразу несколько людей, причастных к распространению порочащих изображений: редактор журнала Closer во Франции Лоранс Пио, исполнительный директор Эрнесто Маури и главные виновники – фотографы Кирилл Моро и Доминик Жаковидес. Всех этих людей обвиняют во вторжении в личную жизнь.



Сразу после публикации этих снимков уже был один суд, запретивший дальнейшее распространение изображений. Но это распоряжение было нарушено. Герцогиню топлесс показали на своих страницах другие европейские издания, в частности итальянский журнал Chi, ирландская газета Daily Star и глянцевые журналы о звездах в Швеции и Дании. Еще обнаженная Кейт появилась в газете La Provence, сотрудники которой также предстанут перед судом.

Сразу после публикации откровенных снимков герцог и герцогиня распространили заявление, в котором признались, что они "опечалены фактом нарушения их частной жизни". Более того, говорили, что Кэтрин буквально кипела от возмущения. Ведь до этого момента Миддлтон еще ни разу в жизни не попадала в такую неловкую ситуацию, когда ее "неудобные" фотографии мог лицезреть каждый в любой точке мира.

Говорили, что опубликованные снимки могут сильно ударить по безупречной репутации Кейт Миддлтон. Другие, впрочем, предполагали, что провокационные фотографии только повысят рейтинг популярности Кэтрин и придадут ей "перчика". Так и произошло. Британцы обожают свою герцогиню, да и по всему миру у нее толпы фанатов.