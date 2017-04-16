Андрей Разин раскрыл причину смерти сына
После внезапной смерти 16-летнего Александра Разина многие начали гадать, что могло стать причиной столь трагического развития событий. Его отец рассказал, что смерть наступила из-за осложнений после ОРВИ.
На своей странице в Instagram Андрей Разин выложил фотографию справки из детской клинической больнице. Специалист поставил юноше диагноз ОРВИ. Несмотря на это, молодому человеку разрешили посещать школу. "Это заболевание привело к острому Миокардиту (мгновенное остановка сердца) и послужило смертью моего сына (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок безутешный отец.
"14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына. Причиной смерти стало перенесенное ОРВИ (04.03.2017 г.) в заболевания сердца что привело в острый Миокардит(мгновенное остановка сердца). Ужас!", – написал он в другом сообщении. Подписчики Андрея Разина заметили, что простудные заболевания, на первый взгляд безобидные, зачастую дают тяжкие осложнения, причем во многих случаях именно на сердце.
Напомним, 16-летний сын Разина скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Ранее специалисты высказывали предположение, что подточить здоровье юноши мог неправильный распорядок дня и хронический недосып.
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