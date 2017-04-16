Андрей Разин раскрыл причину смерти сына

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выложил Сети фотографию справки из клинической больнице, которая проливает свет на причины смерти его сына Александра. Молодому человеку был поставлен диагноз ОРВИ.

После внезапной смерти 16-летнего Александра Разина многие начали гадать, что могло стать причиной столь трагического развития событий. Его отец рассказал, что смерть наступила из-за осложнений после ОРВИ.

На своей странице в Instagram Андрей Разин выложил фотографию справки из детской клинической больнице. Специалист поставил юноше диагноз ОРВИ. Несмотря на это, молодому человеку разрешили посещать школу. "Это заболевание привело к острому Миокардиту (мгновенное остановка сердца) и послужило смертью моего сына (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок безутешный отец.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Апр 14 2017 в 9:51 PDT

"14 апреля врачи окончательно установили причину смерти моего сына. Причиной смерти стало перенесенное ОРВИ (04.03.2017 г.) в заболевания сердца что привело в острый Миокардит(мгновенное остановка сердца). Ужас!", – написал он в другом сообщении. Подписчики Андрея Разина заметили, что простудные заболевания, на первый взгляд безобидные, зачастую дают тяжкие осложнения, причем во многих случаях именно на сердце.

Напомним, 16-летний сын Разина скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Ранее специалисты высказывали предположение, что подточить здоровье юноши мог неправильный распорядок дня и хронический недосып.