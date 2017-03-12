Как жил сын Андрея Разина

Внезапная смерть 16-летнего парня стала шоком для всех. Тяжелее всего отцу, который в Саше души не чаял.

Хоронить родителям своих детей – самое страшное горе. Трудно найти слова утешения для отца, который рыдает над гробом своего сына. Сына, которого считал ангелом…

Трагедия в семье продюсера, музыканта и основателя группы "Ласковый май" разыгралась в солнечный мартовский день. 16-летний Саша Разин гулял со своей девушкой – говорили об учебе, о планах на лето, ближайших концертах. Внезапно парню стало плохо. Подруга не растерялась, вызвала скорую. Врачи приехали быстро, доставили молодого человека в больницу, где пытались спасти его жизнь на протяжении двух часов. Увы, безуспешно – говорят, у подростка случился сердечный приступ.

О драме поклонники Андрея Разины узнали от его спутницы – певица Натальи Грозовской. "Друзья,у нас горе..Умер сын Андрея Разина..Саша Разин..Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души...", – написала она на своей странице в социальной сети. Подтвердил эту грустную новость и сам Андрей Разин. "Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля", – подписал он снимок, на котором вместе с Сашей стоит возле красивой машины.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Автомобили были одной из страстей сына Разина. Как и все подростки, он обожал их – знал марки, разбирался в устройстве. На его странице в социальной сети много кадров именно с машинами. А сам гонял по Москве на мотоцикле – подарке отца, отдыхал на море, ходил с друзьями в клубы…

Но, очевидно, мажором Саша не был, рос скромным парнем. В Интернете он проводил мало времени, предпочитая реальную жизнь и реальных людей. Достаточно посмотреть на страницы, которые были в закладках у Александра в социальной сети, чтобы узнать о его интересах – "Моя Москва", "Киномания", "Европейский футбол", "Клубная музыка", "Христианство", "Спорт – это жизнь"…

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 7 2017 в 5:00 PST

Разин в младшем сыне души не чаял. В 2009 году Андрей перевез сына из столицы в Сочи – подальше от свиного гриппа, об угрозе которого тогда как твердили. В городе у моря мальчик и пошел в третий класс. Но потом, когда угроза эпидемии миновала, отец перевез Сашу обратно в Москву.

На странице экс-солиста группы "Ласковый май" большая часть снимков – именно с Сашей. Хотя он – не единственный ребенок экс-солиста "Ласкового мая". Андрей младшеньким гордился, радовался его успехам, рассказывал о победах. Вот кадр, где сын стал гостем модной телепередачи "Тринадцать рассерженных зрителей", а вот сын обнимает его...



Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 18 2017 в 5:34 PST

Два месяца назад Андрей Разин опубликовал на своей странице коллаж – маленький Саша в виде ангела на иконе. В руках у мальчика – гвозди. Очевидно, что от креста, который, как известно, свой у каждого. "20 января 2017 года исполняется 16 лет моему сыну Александру", – подписал кадр Разин.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Янв 15 2017 в 11:21 PST

Странное фото, пророческое фото... Можно не верить в суеверия, что заранее поздравлять с днем рождения нельзя, что все мысли материальны. Но Саши больше нет. Его крест – уйти молодым. И стать ангелом.