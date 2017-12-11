Жена увезла Караченцова из Москвы после химии

После того как врачи НИИ имени Склифосовского обнаружили у Николая Караченцова злокачественное новообразование в легком, вся его семья включилась в борьбу. Долго искали лекарство, которое поможет победить недуг, а сейчас всенародно любимый актер проходит курс химиотерапии. Всего назначено восемь сеансов, между которыми надо делать трехнедельную паузу. Сразу после второго Людмила Поргина - супруга артиста – увезла его в Питер. Отдохнуть и развлечься после тяжелой процедуры нужно им обоим. В городе на Неве с актерской четой и встретился корреспондент Dni.Ru.

"В Ленинграде в 1973 году начался наш с Колей роман, – вспоминает Людмила Поргина. – Правда, женился он на мне только в 1975-м – я два года уговаривала! Но как-то сам прибежал ко мне на репетицию и спросил: "Если я скажу, что очень сильно тебя люблю, ты разведешься с мужем?" "Завтра же разведусь!" – пообещала я ему, так и сделала".

"Сколько радостных моментов связано с этим городом! Часто мы жили в угловом номере "Астории" – просыпались и видели из окна ангелов Исаакиевского собора. Это такое чудо! – продолжает Поргина. – Еще помню, как мы провожали когда-то на ремонт крейсер "Аврора", махая ему вслед и крича "Возвращайся!" В прошлом году мы позвонили директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, и нам устроили экскурсию по музею. А в этот раз решили посетить все места, где когда-то с Колей были счастливы".

"Мы приехали на премьеру в театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова", которым руководит наш друг Рудольф Фурманов, – сообщила жена Караченцова. – Этот спектакль мы должны были, кстати, смотреть в феврале, но попали в аварию в Подмосковье – пришлось отменить поездку. Вот и наверстываем. Для нас этот театр – знаковое место. Во-первых, он находится в доме, где жил дед Андрея Миронова, с которым наша семья была дружна. Во-вторых, Коля тоже часто играл на этой сцене. В 2005 году Коля попал в страшную автоаварию. Лица после столкновения у него не было – сплошное кровавое месиво. И опознали его только по билету на ночной поезд в Санкт-Петербург – Коля должен был ехать и играть именно здесь в спектакле "Удивительная игра".

Рассказала Людмила Поргина и о сегодняшнем самочувствии артиста. "У нас начался новый этап в жизни – борьба с болезнью, с физической слабостью. И результаты после химии потрясающие, скажу вам! Именно после них мы и решили много ездить, путешествовать. 29 декабря, после очередной процедуры, мы улетаем праздновать Новый год в Анталию. Коля сказал, что хочет видеть пальмы, море, солнце и горы с белыми верхушками. Да и врачи считают, что морской воздух будет ему очень полезен. Благо перелеты Коля переносит замечательно".

Напомним, что перед второй химией и поездкой в Питер Культурный фонд Николая Караченцова банкетом и спектаклем отметил 15-летие. Уже составлена программа развития фонда на 2018 год – это сразу несколько театральных проектов и создание Фестиваля актерской песни Николая Караченцова. Многие друзья актера готовы поддержать эту инициативу. Свою помощь уже предложили известные композиторы Ирина Грибулина и Елена Суржикова.

"Я уже более 15 лет являюсь членом жюри нескольких песенных конкурсов, – рассказала Dni.Ru близкая подруга семьи Караченцовых композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Более того, я стояла у истоков основания некоторых из них. И сейчас я готова поделиться своим опытом, принять активное участие в создании Фестиваля актерской песни и по мере сил помогать развитию Культурного фонда Николая Петровича. Некогда востребованный в нашей стране жанр актерской песни сегодня практически забыт, поэтому я считаю, что такой фестиваль просто необходим".