Юлия Савичева потеряла ребенка

Знаменитая певица Юлия Савичева сделала шокирующее признание. Оказывается, девушка пережила выкидыш.

Артистка, которая в августе стала матерью, рассказала, что несколько лет назад уже была беременна. В то время он подумала, что плотный гастрольный график и тяжелая работа певицы не помешают ей родить. Знаменитость решила, что она продолжит трудиться до последнего, и уйдет в декретный отпуск, только когда физически не сможет продолжать работу.

Тем более, беременность, о которой Юлия узнала случайно, протекала легко и без осложнений. В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест и узнала, что беременна. Мы с Сашей были счастливы. Одним из первых, с кем поделились радостью, стал Максим Фадеев", – рассказала Юлия в интервью Starhit.

Трагедия случилась на втором месяце беременности, до этого девушка считала, что все порядке. "Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания. Несчастье произошло, когда улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли – началось кровотечение", – вспоминает страшный день Юлия.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Июл 1 2016 в 1:09 PDT

Ее оперативно доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, однако ребенок не выжил. ""Мужа рядом не было. Позвонила ему перед тем, как должны были дать наркоз. Саша очень жутко переживал, как и все близкие люди, которым мы очень благодарны за поддержку. В роддоме я провела три дня", - делится певица.

Напомним, в августе 2017 года Юлия Савичева стала матерью. В своем Instagram артистка отметила, что рождение дочери далось ей (и не только ей) нелегко. "Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"!Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее", – написала счастливая Савичева.