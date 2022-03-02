Сыновья отказались от Юрия Стоянова: что с ними стало

Звезда кино и сериалов Юрий Стоянов счастлив во втором браке с Мариной Венской. У актера есть дочь Екатерина и две падчерицы. Наследниц Марины от прошлых отношений Юрий считает родными и души в них не чает. Между тем у Стоянова есть сыновья, с которыми он не общается.
В 1987 году Юрий Стоянов женился на искусствоведе по имени Ольга. Супруга подарила артисту двух сыновей. Первенцу знаменитости Николаю 43 года, второму ребенку актера Алексею – 41.
Стоянов оставил семью, когда младшему сыну исполнилось три года. Актер ушел от жены и детей к другой женщине. После развода наследников он видел редко. Сегодня Юрий понимает, что его поступку нет оправдания. Артист признает, что его сыновья выросли без отца.
"Я поступил как негодяй и подлец", – сказал Стоянов в одном из интервью.
Николай и Алексей не простили родителю предательства. Они отказались от отца. Повзрослев, парни сменили фамилию и отчество. Сегодня сыновья Стоянова весьма успешно занимаются бизнесом.
Юрий Стоянов всем говорит, что у него только три дочери. Наследниц актер воспитывал личным примером. Если не быть подонком и относиться к людям по-человечески, уверен Стоянов, то и дети вырастут хорошими людьми.